Polacy zatrzymani w Iraku. Sikorski przekazał nowe informacje

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski na platformie X poinformował, że „co prawda polecieli (do Iraku) wbrew ostrzeżeniom w pierwszy dzień wojny, ale – wedle informacji naszego konsula w Iraku – już zostali zwolnieni”.

twitter

Polacy zatrzymani w Iraku. Jest komunikat irackiego MSW

W nocy pojawiły się informacje, że w Iraku zatrzymano pięciu Polaków, którzy – według doniesień – rzekomo tworzyli „izraelską komórkę szpiegowską”.

W sobotę ministerstwo spraw wewnętrznych Iraku zdementowało informacje, że zatrzymanie Polaków miało związek z podejrzeniem szpiegostwa.

„Doniesienia niektórych mediów i platform społecznościowych dotyczące aresztowania sieci szpiegowskiej w Bagdadzie są nieprawdziwe” – przekazał iracki resort.

MSW Iraku potwierdziło zaś, że władze zatrzymały pięciu obywateli Polski, którzy około 10 dni temu legalnie wjechali do Iraku przez oficjalne przejścia graniczne. Resort wyjaśnił, że ze względu na podejrzenia związane z ich obecnością w pobliżu placu Tahrir w Bagdadzie, siły bezpieczeństwa podjęły działania w celu zweryfikowania ich tożsamości.

„Po zbadaniu ich dokumentów, procedur wjazdowych i pobytu w Iraku potwierdzono, że wszystkie procedury były legalne, a ich obecność w kraju była zgodna z prawem” – czytamy w oświadczeniu MSW Iraku.

Ponadto iracki resort zaapelował do mediów i użytkowników platform społecznościowych o zachowanie ostrożności, poleganiu na oficjalnych źródłach informacji oraz powstrzymaniu się od rozpowszechniania nieprawdziwych doniesień.

Czytaj też:

Władze Azerbejdżanu: Te akty agresji nie pozostaną bez odpowiedziCzytaj też:

Pentagon ostrzega Europę: Są gotowi uderzyć