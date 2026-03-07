Incydent w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Dwie osoby zatrzymane

O incydencie w okolicach Pałacu Prezydenckiego informuje w sobotę Radio ZET.

Latali dronami w okolicach Pałacu Prezydenckiego. Dwóch młodych mężczyzn zatrzymanych

Z ustaleń dziennikarza rozgłośni wynika, że zdarzenie miało miejsce w czwartek ok. godz. 14.40. Wtedy to na terenie ogrodów na tyłach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego latano małymi dronami. Loty, jak czytamy, odbywały się w rejonie Pałacu Prezydenckiego i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. "Obejmowały one ulice Karową i Dobrą w Warszawie, czyli okolice prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To strefa zakazu lotów SOP" – podkreśla dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski.

W związku z naruszeniem obowiązującego w tym rejonie miasta zakazu zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat. Obaj usłyszeli już zarzuty z art. 212 Prawa Lotniczego. Wiadomo, że chodzi o Polaków.

Zatrzymanym grozi nawet 5 lat więzienia

Mężczyźni tłumaczyli, iż nie mieli świadomości, że używanie takich urządzeń jest w tym rejonie zakazane. To jednak nie jest usprawiedliwienie. Sprawa trafi do sądu, a zatrzymanym grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Same drony zostały zabezpieczone przez odpowiednie służby.

Czytaj też:

Zaskakujące doniesienia o SOP. "Zbroi się na potęgę"Czytaj też:

18-latek ścigany za transparent z hasłem skierowanym do kanclerza NiemiecCzytaj też:

Nie żyje Magdalena Majtyka. Tragiczny finał poszukiwań aktorki