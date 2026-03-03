Ambasada USA w Rijadzie została zaatakowana dronami

Ambasada USA w Rijadzie została trafiona dwoma dronami. W wyniku uderzenia wybuchł niewielki pożar i zanotowano niewielkie straty materialne. Informację przekazało Ministerstwo obrony królestwa.

Drony uderzyły w ambasadę USA w Rijadzie

Do ataku dronów doszło w trakcie trwających irańskich ataków rakietowych i dronów na cele w państwach Zatoki Perskiej, w których znajdują się bazy amerykańskie i które udostępniają Amerykanom swoje lotniska do ataków na Iran.

Jak poinformowały agencję Reutera trzy źródła osobowe, we wtorek rano w ambasadzie USA w Rijadzie słychać było głośny wybuch i widać było płomienie, a jedna osoba stwierdziła, że pożar był niewielki. Czarny dym unosił się nad dzielnicą dyplomatyczną w Rijadzie, gdzie mieszczą się placówki zagraniczne. Jak twierdzą dwa źródła, nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Wczesnym rankiem budynek był pusty.

Ambasada wydała we wtorek rano nakaz "schronienia się na miejscu" dla obywateli USA w Rijadzie, Dżuddzie i Dhahranie i zaleciła im unikanie przebywania w ambasadzie do odwołania ze względu na atak na placówkę.

Prezydent Donald Trump zapowiedział w wywiadzie dla "NewsNation", że "wkrótce się okaże, jaki będzie odwet USA za atak na amerykańską ambasadę w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, i poległych żołnierzy".

Atak na rafinerię w Arabii Saudyjskiej

Dzień wcześniej Ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o ataku dronów na należącą do Saudi Aramco rafinerię Ras Tanura. Kompleks Ras Tanura, położony na wybrzeżu Zatoki Perskiej, mieści jedną z największych rafinerii na Bliskim Wschodzie. Jej wydajność sięga 550 tys. baryłek dziennie. To jeden z najważniejszych terminali eksportowych dla saudyjskiej ropy naftowej.

Sytuacja jest pod kontrolą, ale Ras Tanura został zamknięty ze względów bezpieczeństwa, podało źródło Reutera. "Atak na rafinerię Ras Tanura w Arabii Saudyjskiej oznacza znaczącą eskalację konfliktu, a infrastruktura energetyczna Zatoki Perskiej znalazła się teraz bezpośrednio na celowniku Iranu" – powiedział Torbjorn Soltvedt, główny analityk ds. Bliskiego Wschodu w firmie Verisk Maplecroft, zajmującej się wywiadem na rynku ryzyka.

