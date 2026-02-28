Pilny komunikat Tuska. "Odebrałem meldunki MON i MSZ"

„Odebrałem meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze” – napisał premier Donald Tusk na platformie X.

Szef rządu dodał, że „jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna”.

Izrael zaatakował Iran

Minister obrony Izraela Israel Kac poinformował w sobotę, że Izrael przypuścił „prewencyjny atak” na Iran. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził „stan wyjątkowy w całym kraju”.

Z kolei ministerstwo transportu Izraela poinformowało o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju.

Izraelskie wojsko ogłosiło „zakaz działalności edukacyjnej, zgromadzeń oraz pracy” z wyjątkiem kluczowych sektorów. Ostrzegło też mieszkańców, aby przebywali w pobliżu schronów „z powodu sytuacji w sferze bezpieczeństwa”.

Agencja Reuters przekazała w sobotę, że armia Izraela uderzyła w Teheranie, jak się wydaje, w pobliżu biur najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia. Przywódcy nie ma w mieście. Urzędnik Teheranu przekazał agencji, że został on przewieziony w bezpieczne miejsce.

Iran zapowiada odwet

Urzędnik Iranu powiedział Reuters, że Iran szykuje się do odwetu. Zapowiedział, że będzie on „miażdżący”.

Ministerstwo zdrowia Iranu przekazało w sobotę, że szpitale postawiono w stanie alertu, a liczba rannych zostanie podana po ich potwierdzeniu.

