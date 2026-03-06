Sikorski atakuje Węgry. Jest reakcja ukraińskiego MSZ

Na Węgrzech zatrzymano transport ogromnych pieniędzy z banku ukraińskiego do austriackiego. Ponadto pojmano również siedmiu konwojentów. Osoby te zostały zatrzymane na Węgrzech podczas przewozu gotówki z Austrii na Ukrainę.

W reakcji minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha określił działanie Węgrów jako "wzięcie zakładników" i zapowiedział interwencję we władzach Unii Europejskiej.

Sikorski pisze o zebrach i atakuje Węgry

Do sprawy nieoczekiwanie zdecydował się włączyć szef polskiej dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski. "Zjedli zebry, ukradli pieniądze" – napisał minister.

Sprawa dotyczy doniesień sprzed kilku tygodni dotyczących egzotycznych zwierząt na terenie posiadłości Orbana. O sprawie informował dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi, który opublikował nagranie z Zebrami. Film stał się symbolem przepychu węgierskiego premiera. Po tych doniesieniach zwierzęta zniknęły z posiadłości premiera. Radosław Sikorski opublikował wówczas wpis, w którym sugerował, że znalezieniem zwierząt mógłby zająć się przebywający w Budapeszcie Zbigniew Ziobro.

Postawę Sikorskiego pozytywnie odnotował szef ukraińskiej dyplomacji. "Dziękuję za szybką reakcję. Zero tolerancji dla terroryzmu państwowego. Wzywam wszystkich naszych europejskich kolegów do zdecydowanej reakcji na bezprawie i porwania ludzi przez węgierski rząd" – napisał Sybiha na portalu X.

Węgry blokują unijne pieniądze

Rząd Orbana poinformował, że Węgry będą blokować 90-miliardową "pożyczkę" Unii Europejskiej dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem "Przyjaźń". Część komentatorów politycznych wskazało, że istocie wspomniane 90 miliardów euro stanowi darowiznę, ponieważ pożyczka ma zostać spłacona przez Ukrainę wyłącznie, kiedy Rosja wypłaci Ukrainie reperacje wojenne.

"Blokujemy 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń" – przekazał Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. Polityk tłumaczył, że Kijów i Bruksela stosują szantaż, wskazując, że wstrzymanie tranzytu odbywa się "we współpracy z Brukselą i węgierską opozycją", aby wywołać zakłócenia w dostawach i podnieść ceny paliw przed wyborami na Węgrzech. Jak dodał, blokując przesył ropy, Kijów narusza umowę stowarzyszeniową między Ukrainą a Unią Europejską. "Nie ulegniemy temu szantażowi" – podkreślił

