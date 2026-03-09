Polscy żołnierze na Bliskim Wschodzie? Sikorski odpowiada

W poniedziałkowej audycji radia Tok FM wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odniósł się do sytuacji na Bliskim Wschodzie. – Wyjątkowo uporczywie, głośno i stanowczo odradzaliśmy wizyty na Bliskim Wschodzie i przez Bliski Wschód – mówił.

Szef MSZ przekazał najnowsze dane dotyczące ewakuowanych Polaków. – To już jest około 8 tys. osób, które wyjechały, zarówno lotami komercyjnymi, jak i w wyniku ewakuacji poprzez Oman i Arabię Saudyjską – powiedział. – Kolejne loty ewakuacyjne dzisiaj, następne w środę, już być może w mechanizmie unijnym – dodał.

Polscy żołnierze trafią na Bliski Wschód? Sikorski zabrał głos

Sikorski był również pytany, czy Polska wysłałaby żołnierzy na Bliski Wschód, gdyby poprosił o to prezydent USA Donald Trump. – Wydaje mi się, że już prezydent Karol Nawrocki powiedział, że nie zgodziłby się na użycie polskiego wojska i nie ma pomysłów rządu, aby o taką zgodę występować – uciął spekulacje wicepremier.

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki rzeczywiście wykluczył taki scenariusz. – To nie jest plan działań państwa polskiego, nie mamy tam swoich bezpośrednich interesów. Jestem przekonany, jako prezydent RP, że w tego typu starciu nie powinniśmy godzić się na jakiś rodzaj zupełnie niepotrzebnego narracyjnego pragmatyzmu. Trzeba sobie powiedzieć jasno: Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem, w Polsce jest 10 tys. amerykańskich żołnierzy – zaznaczyła głowa państwa.

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu

28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu. W amerykańsko-izraelskich uderzeniach zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei.

Premier Donald Tusk poinformował 4 marca, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu i skierował wniosek w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego. Polski przywódca, jako zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

