Skandal w Warszawie. Zbezczeszczono krzyże na Kopcu Powstania Warszawskiego

Nieznani sprawcy usunęli około dziesięciu drewnianych krzyży upamiętniających bohaterów podziemia niepodległościowego i porzucili je w zaroślach. Zniszczone zostały również tabliczki informacyjne ufundowane przez mieszkańców oraz środowiska kibicowskie.

"Jesteśmy świadkami różnych ataków na polską pamięć i symbole narodowe"

Do zdarzenia doszło tuż przed państwowym świętem poświęconym Żołnierzom Wyklętym, co nadaje sprawie szczególnie poważny i symboliczny wymiar. Instytut Pamięci Narodowej w oficjalnym wpisie w serwisie X stanowczo potępił incydent: "W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych doszło do haniebnego aktu wandalizmu na stołecznym Kopcu Powstania Warszawskiego w Warszawie". Jak wynika z informacji przekazanych przez Instytut Pamięci Narodowej, "nieznani sprawcy usunęli ok. dziesięciu krzyży upamiętniających bohaterów podziemia niepodległościowego i porzucili je w zaroślach. Zniszczone zostały również tabliczki informacyjne ufundowane przez mieszkańców oraz kibiców piłkarskich”.

Instytut zwrócił uwagę, że dewastacja, do której doszło w Warszawie, nie jest odosobnionym przypadkiem. "Niestety w ostatnim czasie jesteśmy świadkami różnych ataków na polską pamięć i symbole narodowe". Do podobnego zdarzenia miało dojść na początku lutego w Szczecinie, gdzie zdewastowano Pomnik Armii Krajowej.

IPN domaga się ukarania sprawców

Instytut przypomniał, że drewniane krzyże pojawiły się na kopcu w 2004 roku. Zostały usunięte podczas modernizacji terenu rozpoczętej w 2021 roku, jednak po odnalezieniu w magazynie miejskim – dzięki staraniom mieszkańców, kombatantów i harcerzy – wróciły na swoje miejsce pod koniec lipca ubiegłego roku. Jak podkreślono "teraz ponownie stały się celem aktów barbarzyństwa".

Kopiec Powstania Warszawskiego został usypany z gruzów zniszczonej stolicy i jest jednym z ważniejszych miejsc pamięci w Warszawie. Na jego szczycie znajduje się symbol Polski Walczącej z datą 1944.

Obecnie nie wiadomo nic o ewentualnych sprawach ani o jakichkolwiek zatrzymaniach w sprawie.

