Miasto polskich dzieci

Tak piszą jej autorki: „Główną treścią są dzieje dzieci i młodzieży polskiej, sierot i półsierot, ugrupowanych w kilkunastu szkołach w Isfahanie. Są to dzieje nie jednej szkoły, a całego ośrodka, którego stan, w okresie największego nasilenia, wynosił ok. 3000 osób; ogromną większość stanowiły dzieci i młodzież, od tych najmłodszych, dwu-, trzyletnich, do osiemnasto-, dziewiętnastoletnich uczennic gimnazjum.