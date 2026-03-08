Pod niebem Dubaju

Czy wyprowadzamy się na stałe do Dubaju? Tak! Zaraz po moim porodzie. Jeszcze nie wiemy dokładnie, czy to będzie kwiecień, maj, czerwiec czy lipiec. Te miesiące są cały czas takie ruchome, bo wiecie, jak to jest z noworodkiem. A do takiej generalnej przeprowadzki to wiecie, że trzeba być dobrze zorganizowanym. To jest przeniesienie całego domu, całego dobytku, również samochodu. To wszystko płynie w kontenerze do Dubaju. A z noworodkiem może być różnie, więc pozostawiamy sobie taką rezerwę czasową, ale będzie się to działo w najbliższych miesiącach” – ogłosiła niedawno „Lil Masti”, czyli Aniela Woźniakowska. Na Instagramie obserwuje ją prawie 1,5 mln osób i choć dziś pokazuje treści przede wszystkim parentingowe (poświęcone rodzicielstwu), to internetową rozpoznawalność zyskała poprzez przeseksualizowane, wyuzdane nagrania.