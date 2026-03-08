Opinie
  • Zuzanna Dąbrowska-PieczyńskaAutor:Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska

Pod niebem Dubaju

Dodano: 
Panorama Dubaju
Panorama Dubaju Źródło: Unsplash / David Rodrigo
Polscy influencerzy kochają słynącą z bogactwa metropolię w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niektórzy nawet tam mieszkają lub planują przeprowadzkę. W tle są niemałe zyski.

Czy wyprowadzamy się na stałe do Dubaju? Tak! Zaraz po moim porodzie. Jeszcze nie wiemy dokładnie, czy to będzie kwiecień, maj, czerwiec czy lipiec. Te miesiące są cały czas takie ruchome, bo wiecie, jak to jest z noworodkiem. A do takiej generalnej przeprowadzki to wiecie, że trzeba być dobrze zorganizowanym. To jest przeniesienie całego domu, całego dobytku, również samochodu. To wszystko płynie w kontenerze do Dubaju. A z noworodkiem może być różnie, więc pozostawiamy sobie taką rezerwę czasową, ale będzie się to działo w najbliższych miesiącach” – ogłosiła niedawno „Lil Masti”, czyli Aniela Woźniakowska. Na Instagramie obserwuje ją prawie 1,5 mln osób i choć dziś pokazuje treści przede wszystkim parentingowe (poświęcone rodzicielstwu), to internetową rozpoznawalność zyskała poprzez przeseksualizowane, wyuzdane nagrania.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także