Ale plama...

Ponoć uprzedził Niemców, Francuzów i Polaków. Z kolei „Corriere della Sera” twierdzi, że to humbug i fejk, bo wcześniej wiedziały tylko Kanada, Wielka Brytania, Australia i Nowa Zelandia. Jeśli chodzi o państwa unijne, to miało być jak w dziecięcej rymowance o sianiu maku: dziad wiedział, ale nie powiedział. Jedno jest pewne: Włochów poinformował Izrael, ale dopiero po rozpoczęciu akcji militarnej. Używanie miała włoska opozycja. Dwóch byłych premierów, Renzi i Conte, a też szefowa Partii Demokratycznej Elly Schlein, natrząsali się z Giorgii Meloni, szczególnie z jej rzekomo uprzywilejowanych relacji z raptusem Trumpem.