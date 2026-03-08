Żydzi kazali

Wojciech Cejrowski korespondencja z USA II Jedynym prezydentem USA, który postawił się Żydom, był J.F. Kennedy.
Izrael chciał mieć bombę atomową, Kennedy powiedział NIE. Potem zginął w zamachu, a jego następca zgodził się na wszystko.
O tym, kto organizował zamach na Kennedy’ego, wiemy ze źródeł oficjalnych. Organizatorem było CIA (zamach na prezydenta we własnym kraju), a pomocy udzielił izraelski wywiad. Tego ostatniego kawałka układanki nie ujawnił nawet Trump w trakcie pierwszej kadencji. Zrobił to dopiero niedawno. Jakie były powody opóźnienia w ujawnianiu danych? Reperkusje. Teraz sprawa jest już tak stara, że po żadnej ze stron nie żyją osoby odpowiedzialne, nie ma kogo karać ani nawet do kogo mieć pretensji.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
