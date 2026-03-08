Żydzi kazali

Izrael chciał mieć bombę atomową, Kennedy powiedział NIE. Potem zginął w zamachu, a jego następca zgodził się na wszystko.

O tym, kto organizował zamach na Kennedy’ego, wiemy ze źródeł oficjalnych. Organizatorem było CIA (zamach na prezydenta we własnym kraju), a pomocy udzielił izraelski wywiad. Tego ostatniego kawałka układanki nie ujawnił nawet Trump w trakcie pierwszej kadencji. Zrobił to dopiero niedawno. Jakie były powody opóźnienia w ujawnianiu danych? Reperkusje. Teraz sprawa jest już tak stara, że po żadnej ze stron nie żyją osoby odpowiedzialne, nie ma kogo karać ani nawet do kogo mieć pretensji.