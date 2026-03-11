Ezoteryka bije rekordy w Niemczech. Rynek wart miliardy euro

Podczas gdy platformy takie jak Etsy obecnie zaostrzają działania przeciwko sprzedaży magicznych rytuałów, Kościół katolicki również ostrzega przed praktykami okultystycznymi.

Jeden czynnik sprzyja temu rynkowi w perspektywie długoterminowej: wraz z masowym odchodzeniem z Kościoła pragnienie duchowości nie zniknęło, ale szuka nowych kanałów. Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet w Hohenheim 10 do 15 procent Niemców określa się jako zainteresowanych duchowością. Szacuje się, że 10 000 uzdrowicieli duchowych odnotowuje w tym kraju około trzech milionów użytkowników rocznie.

Pandemia wzmocniła "alternatywne formy wiary"

Kryzys związany z koronawirusem przyspieszył ten trend. Badacz religii Andreas Grünschloß zwrócił uwagę w 2020 roku, że w czasie kryzysu mocno wymieszały się teorie spiskowe i "alternatywne formy wiary". W sieciach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram, treści ezoteryczne pod hasłem "WitchTok" cieszą się dużą popularnością. Użytkownicy dzielą się tam praktykami takimi jak wróżenie z kart tarota, przygotowywanie tak zwanej wody księżycowej lub rytuał przecinania więzi.

Szczególnie ludzie młodzi są zainteresowani tymi ofertami. Ankieta przeprowadzona przez firmę Oliver Wyman wśród 10 000 dorosłych wykazała, że tak zwane pokolenie Z jest o 138 procent bardziej skłonne wierzyć w siłę "objawień" niż starsze pokolenia.

Jednocześnie zacierają się granice między ezoteryką a doradztwem komercyjnym. Uta Bange, dyplomowana psycholog z Sekten-Info Nordrhein-Westfalen, wyjaśniła te powiązania. Powiedziała: "Ezoteryka miesza się ze sceną coachingową. Dużą rolę odgrywa samodoskonalenie".

Platforma zamyka sklepy z klątwami

Na rynkach internetowych trend ten prowadzi obecnie do konfliktów. Platforma Etsy, która już w 2015 roku oficjalnie zakazała sprzedaży usług ezoterycznych, na początku 2026 roku podjęła zdecydowane działania przeciwko dostawcom. Zamknięto wiele sklepów internetowych, które oferowały rytuały miłosne lub klątwy.

Kościół katolicki wyraźnie sprzeciwia się takim praktykom. W artykułach 2115–2117 Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK) potępia on wszelkie formy wróżbiarstwa, magii i praktyk okultystycznych. Zgodnie z nauczaniem Kościoła każde odwoływanie się do praktyk spirytystycznych jest sprzeczne z przykazaniem wyłącznego oddawania czci Bogu i podważa wiarę.

W 2003 roku Papieska Rada ds. Kultury i Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego opublikowały 90-stronicowy dokument programowy na ten temat. Wyraźnie przestrzega on przed ruchem New Age, ponieważ jego religijność jest sprzeczna z objawieniem chrześcijańskim.

Z duszpasterskiego punktu widzenia Kościół postrzega ezoterykę nie tylko jako herezję teologiczną, ale także jako konkretne zagrożenie dla duszy. Ponieważ przyczyny praktyk okultystycznych wymykają się kontroli racjonalnej, Kościół ostrzega wiernych przed nieświadomym popadaniem w uzależnienia demoniczne.

