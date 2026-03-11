Nowa decyzja Orlenu. "Po raz pierwszy od wybuchu wojny"

"Ceny hurtowe Grupy Orlen w dół po raz pierwszy od wybuchu wojny" – ogłosił Motyka w środę (11 marca) w serwisie X.

twitter

Koncern obniżył hurtowe ceny paliw, czyli te, po których sprzedaje je stacjom paliw. Decyzja Orlenu to sygnał, że firma próbuje częściowo złagodzić skutki drogiej ropy naftowej.

Cena hurtowa benzyny Eurosuper 95 spadła w porównaniu z wtorkiem (10 marca) o 94 zł za metr sześcienny (m3). Benzyna Super Plus 98 kosztuje mniej o 102 zł za m3, olej napędowy Ekodiesel – o 164 zł za m3, a cenę oleju opałowego Ekoterm obniżono o 152 zł za m3.

Orlen obniża ceny paliw. Rusza specjalna promocja

Wcześniej Orlen poinformował, że od czwartku (12 marca) rusza specjalna promocja. Każdy kierowca korzystający z aplikacji ORLEN Vitay przez kolejnych osiem weekendów (do 3 maja włącznie) będzie mógł kupić do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w cenie obniżonej nawet o 35 gr.

Warunkiem jest aktywacja kuponu oraz zakupy z oferty pozapaliwowej za przynajmniej 5 zł. W przypadku samego tankowania aktywacja kuponu obniży cenę każdego litra o 20 gr.

twitter

Wojna na Bliskim Wschodzie. W Polsce drogie tankowanie

W ostatnich dniach ceny paliw na stacjach w Polsce poszły ostro w górę. Wszystko przez gwałtowny wzrost cen ropy na świecie związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie i problemami z transportem ropy w rejonie Cieśniny Ormuz po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.

Przez Cieśninę Ormuz przechodzi ok. jedna piąta światowego handlu ropą, w tym cały eksport gazu skroplonego LNG z Kataru. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ostrzegł przed atakami na tankowce, które spróbują przepłynąć tym jedynym morskim szlakiem z krajów Zatoki Perskiej.

W niedzielę (8 marca) ceny ropy WTI i Brent przebiły psychologiczną granicę 100 dolarów za baryłkę, a następnie rosły do blisko 120 dolarów za baryłkę. Po tym, jak prezydent USA Donald Trump zapowiedział w poniedziałek (9 marca), że wojna z Iranem wkrótce się skończy i że rozważa przejęcie Cieśniny Ormuz, ceny ropy zaczęły spadać.

Czytaj też:

Drogo na stacjach, ekonomista ostrzega ws. Orlenu. "Mówmy o tym cicho"