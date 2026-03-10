Drogo na stacjach, ekonomista ostrzega ws. Orlenu. "Mówmy o tym cicho"

– Bez paniki. Poczekajmy na to, co naprawdę się wydarzy – mówił Piątkowski we wtorek (10 marca) w TVN24, komentując rosnące ceny paliw w Polsce, wywołane wojną w Iranie i blokadą Cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową i gazem LNG.

"Bez paniki". Piątkowski o cenach paliw, ropy i słowach Trumpa

Profesor zwrócił uwagę, że po wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który zasugerował w poniedziałek (9 marca), że wojna z Iranem będzie krótka, ceny ropy na światowych rynkach "spadły o 20 dolarów w pół godziny".

– Widać, że to jest scenariusz bardzo chybotliwy, w zależności od tego, którą nogą wstanie rano prezydent Trump – powiedział. – Może jutro wstanie prawą i zakończy tę wojnę. Może się okazać, że ceny benzyny i diesla na stacjach spadną do poziomu sprzed kryzysu. Liczmy na taki scenariuszy – dodał.

Piątkowski studził emocje wokół cen paliw. – Nie wpadałbym w panikę. Nie ma powodu do tego, żeby dzisiaj zmienić akcyzę i sztucznie zmniejszać marże Orlenu oraz innych dostawców – wskazał.

Zaznaczył jednocześnie, że jeśli kryzys potrwa dłużej, to interwencja państwa będzie potrzebna. Jego zdaniem pomoc rządu nie powinna być jednak skierowana do wszystkich Polaków.

– Są sposoby na to, żeby tych najbiedniejszych uchronić od tych szoków – mówił, wskazując na możliwość obniżenia podatków od paliw (VAT i akcyzy) przez Ministerstwo Finansów.

Marża Orlenu w dół. "Mówmy o tym cicho"

Ekonomista związany m.in. z Bankiem Światowym odradzał obniżkę marży Orlenu. – Myślę, że to jest zły sygnał wysłany dla rynku, bo przecież od dwóch lat walczymy o to, żeby pokazać inwestorom i polskim, i zagranicznym, że polskie firmy państwowe na giełdzie same decydują o tym, co mają robić – tłumaczył.

– Niech Orlen o tym decyduje, a jeżeli są jakieś inne decyzje, to mówmy o tym cicho, a nie publicznie, żeby inni inwestorzy się zastanawiali, czy znowu powróciliśmy do ręcznego sterowania. To nie o to chodzi – przekonywał Piątkowski.

Orlen ogłosił, że od czwartku (12 marca) wprowadza promocję na benzynę i olej napędowy oraz obniża z 25 groszy "niemal do zera" marżę na diesla.

Czytaj też:

Atak USA na Iran. Doradcy Trumpa namawiają go do odwrotu