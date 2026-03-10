Co czeka zakłady w Policach? Ruch banku

Podstawą działania są zapisy umowy pomiędzy wierzycielami z 7 października 2020 roku – podały Zakłady Chemiczne Police.

Bank Pekao działa jako zastawnik na rzecz: Alior Banku, BGK, BOŚ, Pekao, BNP Paribas BP, EBOR, Haitong Bank Polska, ICBC Standard Bank, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, mBanku, PKO BP, PZU, PZU na Życie, PZU FIZAN BIS 2 oraz Santander Bank Polska.

Środki pochodzą z gwarancji

Wskazane zaspokojenie wierzytelności nastąpiło w drodze kompensaty dokonanej ze środkami pozostałymi na rachunku bankowym z tytułu gwarancji uzyskanych przez Grupę Azoty Polyolefins.

"Środki objęte kompensatą pochodzą z gwarancji związanych z realizacją projektu Polimery Police. Jak informowaliśmy w sierpniu 2025 r. spółka Polyolefins otrzymała ponad 107,5 mln euro z tytułu gwarancji za nienależyte wykonanie umowy na zrealizowanie projektu Polimery Police. Część tych środków – ok. 76,8 mln euro – została następnie pobrana przez instytucje finansujące projekt w drodze kompensaty wymagalnych wierzytelności, o czym również informowaliśmy rynek. Obecna operacja dotyczy pozostałej kwoty. Działanie to pozostaje bez wpływu na toczące się postępowanie restrukturyzacyjne w trybie postępowania o zatwierdzenie układu w Polyolefins oraz proces sprzedaży akcji spółki do Orlenu, w formule cash free, debt free" – skomentowała wiceprezes Grupy Azoty Małgorzata Królak, cytowana w komunikacie.

Tyle wyniosły przychody Grupy Azoty

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,48 mld zł w 2024 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

