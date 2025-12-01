Kluczowa spółka państwowego giganta złożyła wniosek o upadłość

Spółka zależna Grupy Azoty podjęła decyzję o przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania o zatwierdzenie układu. Cel to kontynuacja działalności i układ z wierzycielami, jak podano w komunikacie. Spółka złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości i jednocześnie wniosła o wstrzymanie jego rozpatrywania do czasu złożenia wniosku o zatwierdzenie układu albo prawomocnego umorzenia postępowania układowego.

Zarząd Grupy Azoty Polyolefins zdecydował o przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania o zatwierdzenie układu (PZU), z dniem układowym określonym na 28 listopada 2025 r. Decyzja ta wynika z utraty zdolności do spłaty bieżących zobowiązań przez Grupę Azoty Polyolefins oraz została poprzedzona analizą dostępnych narzędzi naprawczych, które mają umożliwić dalsze funkcjonowanie spółki.

Spółka złożyła wniosek o upadłość. Co to oznacza w praktyce?

Celem PZU jest zawarcie układu z wierzycielami, który pozwoli na kontynuację działalności przez Polimery dzięki uregulowaniu zobowiązań wobec wierzycieli, stabilizację jej sytuacji finansowej przy ochronie interesów pracowników, kontrahentów, wierzycieli i akcjonariuszy.

Formalna restrukturyzacja zadłużenia spółki jest jednym z warunków przewidzianych w niewiążącej ofercie Orlenu z 15 października br., dotyczącej zakupu wszystkich akcji GA Polyolefins. Prowadzenie PZU ma także ułatwić wierzycielom spółki skoordynowane odniesienie się do propozycji układowych, w tym w kontekście wspomnianej oferty Orlenu.

– Celem postępowania jest uporządkowanie kwestii zadłużenia spółki projektowej i wypracowanie porozumienia z wierzycielami tak, aby spółka mogła stabilnie funkcjonować dalej, a kontynuacja projektu Polimery Police była realnie możliwa. Jednocześnie formalna restrukturyzacja zadłużenia to jeden z warunków zapisanych w niewiążącej ofercie Orlenu z 15 października br., dotyczącej zakupu 100 proc. akcji Polyolefins. Rozpoczęcie w sposób skoordynowany rozmów z wierzycielami spółki i przebieg postępowania umożliwią nam podjęcie decyzji w sprawie oferty Orlenu, o czym poinformujemy rynek stosownym raportem – powiedział prezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski, cytowany w komunikacie.

Projekt Polimery Police nie został zakończony, a pojawiające się awarie instalacji spowodowały wstrzymanie produkcji, a w konsekwencji także sprzedaży produktów stanowiących główne źródło przychodów firmy. Ponadto usunięcie skutków wspomnianych awarii oraz dokończenie i uruchomienie instalacji wymagają dodatkowych środków finansowych, których Polimery nie są w stanie zapewnić ze względu na swoją obecną sytuację finansową.

Dodatkowo zarząd Grupy Azoty Polyolefins złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości i jednocześnie wniósł o wstrzymanie jego rozpatrywania do czasu złożenia wniosku o zatwierdzenie układu albo prawomocnego umorzenia postępowania układowego.

– Koncentrujemy się na działaniach restukturyzacyjnych, które mają umożliwić kontynuację działalności przez GA Polyolefins. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynika z kwestii formalnych i nie oznacza samej upadłości – wyjaśnił Skolmowski.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa powołana do realizacji projektu Polimery Police. Jej głównymi akcjonariuszami są Zakłady Chemiczne Police (34,4 proc.) oraz Grupa Azoty (30,5 proc).

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

Czytaj też:

Duża sieć handlowa w państwowych rękach? Mentzen: Chodzi o kolejne stołki