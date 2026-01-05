Szwajcaria podjęła decyzję ws. Maduro. Wchodzi w życie natychmiast

Rząd szwajcarski (Rada Federalna) poinformował w oświadczeniu cytowanym przez Reutersa, że zamrożenie aktywów Maduro wchodzi w życie natychmiast i ma obowiązywać przez cztery lata.

Agencja napisała, że kroki podjęte przez Szwajcarię mają zapobiec wycofaniu potencjalnie nielegalnych środków i stanowią uzupełnienie sankcji nakładanych na Wenezuelę od 2018 r.

Zamrożenie aktywów nie dotyczy członków obecnych władz w Caracas, na którego czele stoi pełniąca obowiązku prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.

Szwajcaria oświadczyła, że będzie dążyć do zwrotu narodowi wenezuelskiemu wszelkich środków, które Maduro i jego współpracownicy mogli zdobyć nielegalnie.

Reuters odnotowuje, że nie podano żadnych danych liczbowych, a rząd nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz na temat tego, czy przywódca Wenezueli i jego otoczenie posiadają w Szwajcarii jakiekolwiek aktywa.

Atak USA na Wenezuelę. Maduro stanie przed sądem w Nowym Jorku

Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali w sobotę (3 stycznia) pojmani przez siły amerykańskie w stolicy Wenezueli, Caracas, i przewiezieni samolotem do Stanów Zjednoczonych. Maduro przebywa w areszcie w Nowym Jorku, oczekując na poniedziałkową rozprawę sądową w sprawie zarzutów o handel narkotykami i terroryzm.

Po ataku na Caracas prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone będą rządzić Wenezuelą do czasu politycznej transformacji. Zagroził tymczasowej prezydent kraju Delcy Rodriguez, że "zapłaci wyższą cenę" niż Maduro, jeśli "nie zrobi tego, co słuszne". Chodzi m.in. o umożliwienie amerykańskim firmom dostępu do złóż ropy naftowej.

W operacji pojmania wenezuelskiego przywódcy "Absolute Resolve" wzięło udział ponad 150 samolotów, w tym myśliwce i bombowce oraz drony. Misja rozpoczęła się od cyberataku na Wenezuelę, który zakłócił dostawy prądu do Caracas, umożliwiając Amerykanom niezauważone zbliżenie się do miasta.

Maduro i jego żona zostali zatrzymani przez jednostkę sił specjalnych USA, Delta Force. Wcześniej przez wiele miesięcy byli obserwowani przez agentów CIA.

