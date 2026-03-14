"Tego samego chcę w Polsce". Zajączkowska-Hernik wskazała na wydarzenia w Szwajcarii

Na początku marca w Szwajcarii odbyło się referendum w sprawie wpisania do konstytucji tego kraju gwarancji dostępu do gotówki. Większość biorących udział w głosowaniu opowiedziała się za przyjęciem takich przepisów. Wynik referendum oznacza, że Szwajcaria dołączy do takich krajów jak Węgry, Słowacja i Słowenia, które już zapisały prawo do gotówki w swoich konstytucjach. Austriaccy politycy również debatują nad pójściem w ich ślady.

Zajączkowska-Hernik: Brońmy gotówki

Zdaniem europoseł Konfederacji Ewy Zajączkowskiej-Hernik, Polska powinna przyjąć takie same rozwiązania w kwestii gotówki, jak Szwajcaria czy Słowacja.

"W Szwajcarii przeprowadzono referendum, w którym zdecydowana większość obywateli, bo aż 69 proc., poparła zmianę konstytucji, która gwarantuje obywatelom dostępność gotówki. W ten sposób chcą chronić fizyczny pieniądz przed rosnącą dominacją płatności elektronicznych. Przeciętny Szwajcar przechowuje w domu równowartość niemal 10,7 tys. dolarów w gotówce. Jest to więcej niż w jakiejkolwiek innej gospodarce objętej badaniami Banku Rozrachunków Międzynarodowych" – napisała polityk.

Europoseł przypomniała, że Konfederacja od lat broni dostępu Polaków do gotówki i postuluje wpisanie takiego prawa do ustawy zasadniczej.

"Dlatego zawsze będę stać na straży gotówki i polskiego złotego! Zarówno nasza waluta, jak i obrót gotówkowy, muszą być chronione, bo to nasze fundamenty wolności" – stwierdziła.

Limity płatności gotówką

1 stycznia 2024 roku w Polsce weszły przepisy ograniczające możliwość płatności gotówką. Nowe limity wynoszą 8 tys. zł w przypadku transakcji pomiędzy przedsiębiorcami oraz 20 tys. w przypadku transakcji na linii konsument-przedsiębiorca.

Temat ograniczenia oraz zapowiedzi likwidacji gotówki był często podejmowany przez polityków, dziennikarzy i ekonomistów przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.

Mocne słowa Zajączkowskiej-Hernik w PE. Śmiszek uciekł z sali

"To międzynarodowy skandal". Zajączkowska-Hernik nie kryje oburzenia