Incydent w domu Vance'a. Interweniowały służby

Jak podaje CNN, w wyniku zdarzenia jedna osoba została zatrzymana. Informację oficjalnie potwierdziły już służby.

Wybite szyby w domu Vance'a

Secret Service przekazała, że mężczyzna został ujęty pod zarzutem dokonania zniszczenia mienia. Chodzi m.in. o wybicie szyb w rezydencji wiceprezydenta USA. Napastnik tuż po północy został zatrzymany przez służby, a następnie doprowadzony do aresztu w Cincinnati.

"W chwili zdarzenia rezydencja była pusta, a wiceprezydent i jego rodzina nie przebywali w Ohio" – czytamy w komunikacie Secret Service.

Zdjęcia dokumentujące zniszczenia na terenie posiadłości już zostały opublikowane w mediach społecznościowych.

RMF24 podaje, J.D. Vance i jego żona Usha zakupili rezydencję w 2018 roku. "Zapłacili za nią około 1,4 miliona dolarów. Znajduje się ona w dzielnicy East Walnut Hills w Cincinnati" – wskazuje serwis.

Głośna wypowiedź wiceprezydenta USA

W ostatnim czasie głośnym echem odbiły się słowa J.D. Vance'a o pojmaniu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żony.

"Prezydent zaproponował wiele rozwiązań, ale przez cały proces wyrażał się jasno: handel narkotykami musi się skończyć, a skradziona ropa musi wrócić do Stanów Zjednoczonych. Maduro jest ostatnią osobą, która przekonała się, że prezydent Trump mówi poważnie. Wielkie brawa należą się naszym dzielnym siłom specjalnym, które przeprowadziły naprawdę imponującą operację" – napisał wiceprezydent USA.

Akcja pojmania prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żony wywołała poruszenie na całym świecie. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, wysoka przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaia Kallas, stwierdziła, że w każdych okolicznościach należy przestrzegać zasad prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych. Jednocześnie Unia Europejska określiła Maduro jako "nielegalnego" prezydenta kraju i wezwała wszystkie strony konfliktu do zachowania powściągliwości.

