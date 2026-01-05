"Trzeba to zatrzymać". Poseł o śmiertelnym zagrożeniu dla kobiet
"Trzeba to zatrzymać". Poseł o śmiertelnym zagrożeniu dla kobiet

Badanie USG, zdjęcie ilustracyjne
Badanie USG, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pexels
Porody na SOR-ach to śmiertelne zagrożenie dla kobiet w ciąży i rodzących się dzieci – podkreśla poseł PiS Paweł Jabłoński, informując o swojej interwencji w tej sprawie.

Do kontrowersyjnego pomysłu Ministerstwa Zdrowia, aby kobiety ciężarne, które do oddziałów położniczych mają większą odległość niż 25 kilometrów były przyjmowane m.in. na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych Paweł Jabłoński odniósł się w poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Porody na SOR-ach to śmiertelne zagrożenie dla kobiet w ciąży". Poseł PiS interweniuje w Ministerstwie Zdrowia

"Porody na SOR-ach to śmiertelne zagrożenie dla kobiet w ciąży i rodzących się dzieci" – podkreślił poseł PiS, informując że zwrócił się w tej sprawie do minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. "Trzeba to zatrzymać – inaczej będzie dochodziło do kolejnych tragedii" – wskazuje Jabłoński.

W swojej interpelacji skierowanej do szefowej resortu zdrowia parlamentarzysta domaga się odpowiedzi na trzy pytania. Pierwsze dotyczy tego, które szpitalne oddziały ratunkowe będą wypełniały to kryterium w myśl projektowanego rozporządzenia. "Proszę o wskazanie pełnej listy w formie tabeli z podziałem na województwa" – napisał.

Poseł domaga się również informacji, które oddziały udzielające świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu położnictwa i ginekologii w trybie hospitalizacji zostały zamknięte w latach 2024-2025. Tu również Jabłoński zwraca się o pełną listę w formie tabeli z podziałem na województwa.

"Które oddziały udzielające świadczeń opieki zdrowotnej z zakres położnictwa i ginekologii w trybie hospitalizacji mają zostać zamknięte/zlikwidowane w latach 2026-2027?" – brzmi ostatnie pytanie zadane Jolancie Sobierańsiej-Grendzie przez posła Prawa i Sprawiedliwości.

"To nie jest miejsce na rodzenie dziecka"

Przypomnijmy, że pomysł przyjmowania porodów na SOR-ach był jednym z tematów prezydenckiego Szczytu Zdrowotnego, który odbył się na początku grudnia. Głos zabrała tam Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NIPIP). Odnosząc się do zamykania oddziałów położniczo-ginekologicznych, zwróciła uwagę, że dzieje się to oczywiście ze względu na niską liczbę urodzeń. – My jako NIPIP nie zgadzamy się na tworzenie miejsc na porody w SOR-ach – zaznaczyła, wskazując, że absolutnie nie jest to odpowiednie miejsce na rodzenie dziecka.

Źródło: DoRzeczy.pl / x
