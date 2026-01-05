Droższe mieszkania. Wzrost cen w kilku miastach

Tendencja była widoczna zwłaszcza w Warszawie, Trójmieście, Łodzi i Poznaniu, podczas gdy w Krakowie i Wrocławiu ceny pozostały stabilne – wskazali eksperci portalu RynekPierwotny.pl.

"W miesięcznych analizach wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że zmiany średniej ceny metra kwadratowego zależą w głównej mierze od przesunięć w strukturze cenowej oferty. Gdy na rynku pojawia się duża pula mieszkań znacznie droższych od rynkowej średniej, na ogół podwyższa to wskaźnik. I na odwrót – jego spadek lub stabilizacja jest najczęściej efektem pojawienia się na rynku tańszych lokali" – powiedział ekspert portalu RynekPierwotny.pl Marek Wielgo, cytowany w komunikacie.

Wyraźny wzrost cen. Są wyliczenia

Przypomniał, że z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia także w grudniu 2025 r. Ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w Trójmieście wzrosła w tym okresie o 3 proc., do blisko 17,5 tys. zł. Tak silny wzrost – nie pierwszy w minionym roku – był efektem wprowadzenia przez deweloperów do sprzedaży bardzo drogich lokali (średnio po 23,9 tys. zł/m2).

Z tego samego powodu średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań wzrosła o 2 proc. w Poznaniu (do ponad 13,9 tys. zł/m2) oraz o 1 proc. w Warszawie (do blisko 18,4 tys. zł/m2) i w Łodzi (do blisko 11,5 tys. zł/m2). W Poznaniu była to już trzecia z rzędu podwyżka. W całym IV kwartale średnia cena metra kwadratowego zwiększyła się tam o 4 proc., podczas gdy w trzech poprzednich kwartałach łącznie tylko o 1 proc.

Także w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a ściślej w Katowicach, na rynku pojawiły się stosunkowo drogie – jak na lokalne warunki – mieszkania. Było ich jednak niewiele, dlatego nie przełożyło się to na wzrost średniej ceny metra kwadratowego wszystkich lokali pozostających w ofercie (ok. 11,2 tys. zł/m2). Natomiast w Krakowie i we Wrocławiu w tzw. wprowadzeniach dominował popularny segment rynku. W efekcie średnia cena metra kwadratowego mieszkań utrzymała tam poziom z listopada: w Krakowie – ok. 16,7 tys. zł, a we Wrocławiu – ok. 15,3 tys. zł, wymieniono.

W tych miastach ceny są najbardziej stabilne

"W statystykach nie zobaczyliśmy spadków cen ofertowych, ale to nie oznacza, że przecen nie było. Deweloperzy najczęściej kamuflują je za pomocą promocji" – dodał Wielgo.

Z danych rocznych wynika, że najbardziej stabilnymi cenowo metropoliami w 2025 r. były Łódź oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, gdzie średnia cena metra kwadratowego w grudniu była niemal taka sama jak rok wcześniej. Na drugim stopniu podium uplasował się Kraków (+1 proc.), a na trzecim – ex aequo – Warszawa i Wrocław (+4 proc.).

W Poznaniu zmiana średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w ujęciu 12-miesięcznym wynosiła w grudniu 5 proc., natomiast w zamykającym stawkę Trójmieście – aż 10 proc., zakończono.

