Tu przestępczość jest największa. "Wynik poraża"

W rankingu Business Insider porównano 16 miast wojewódzkich. Przeanalizowano zarówno wskaźniki ekonomiczne, jak i czynniki wpływające na komfort życia. Dziennikarze wzięli pod uwagę: poziom bezrobocia, przeciętne wynagrodzenie, ceny mieszkań z rynku wtórnego, dostęp do lekarzy, jakość powietrza oraz poziom przestępczości.

Pierwsze miejsce zajęły ex aequo Poznań i Rzeszów. Dalej znalazły się Katowice oraz Lublin. W poprzednim zestawieniu, które ukazało się pół roku temu, liderem były Katowice, wyprzedzając Poznań, Rzeszów i Gdańsk.

Ostatnie miejsce w najnowszym rankingu zajęły Kielce. Nieco wyżej uplasowały się Kraków, Wrocław oraz Gorzów Wielkopolski. Analiza powstała na podstawie danych pochodzących z oficjalnych źródeł. Wykorzystano statystyki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Fundusz Zdrowia, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz portal Morizon, który zajmuje się nieruchomościami.

Oto najniebezpieczniejsze miasto w Polsce

Z danych GUS z pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 r. (najnowsze dostępne statystyki) wynika, że najwyższy wskaźnik przestępczości w przeliczeniu na 1000 mieszkańców ma Szczecin – 78,3. "Wynik poraża" – stwierdzili twórcy rankingu.

Najbezpieczniejsze miasto w tym zestawieniu to Rzeszów (9,2). Dalej są: Białystok (12,1), Lublin (13,4), Olsztyn (13,8), Opole (15,2), Poznań (15,9), Bydgoszcz (17,4), Łódź (17,5), Kielce (17,7), Kraków (18,7), Gdańsk (19,1), Warszawa (20,3) Wrocław (21,3), Gorzów Wielkopolski (22,2), Katowice (39,1).

Nominalna liczba przestępstw jest największa w Warszawie (prawie 38 tys.), rzecz jasna ze względu na wielkość miasta. Kolejna odsłona rankingu miast ukaże się za około pół roku. "Wtedy zaprezentujemy, jak zmieniła się kondycja w 16 czołowych miastach w Polsce po pierwszym półroczu 2026 r." – wskazało Business Insider.

Prawie pół tysiąca alarmów bombowych w Warszawie. "Taki głupi żarcik"

