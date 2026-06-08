Kaczyński: Tuska czeka ogień piekielny

Prezes PiS Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu Wirtualnej Polsce. Wśród kilku poruszonych tematów znalazł się także ten dotyczący obecnego rządu i jego szefa Donald Tuska. Co nie dziwi, lider największej partii opozycyjnej nie szczędził słów krytyki pod adresem premiera.

Kaczyński: Tusk zrobił wiele złego

Zapytany o to, czy obecnej ekipie rządowej można przyporządkować jakąś pozytywną decyzję, Kaczyński odparł, że wśród bardzo niewielu sukcesów można wymienić podniesienie płac nauczycielom. Lider PiS zaznaczył, że gdyby to jego formacja rządziła, zrobiłaby to samo. Mimo to, Kaczyński uważa, że Tusk jest najgorszym premierem w III RP.

– Donald Tusk zrobił tyle złego, że nawet jeżeli palą się jakieś malutkie jasne świeczki na jego rzecz, to ogień piekielny, który go czeka, jest nieporównanie większy – stwierdził Kaczyński. Polityk uważa, że lider Koalicji Obywatelskiej to "człowiek, który buduje sobie sławę Herostratesa i człowieka, który chce ten ogień ugasić".

Lista zrzutów lidera PiS wobec Tuska jest długa. Kaczyński wymieniał m.in. całkowite zniszczenie finansów publicznych i całkowite podporządkowanie się interesom niemieckim. W wyniku rządów obecnej koalicji Polska jest słabsza niż za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, uważa poseł.

– Tusk całkowicie zniszczył funkcjonowanie państwa (...) I wpisał się w bieg wydarzeń, który spowoduje, że Polska jako państwo suwerenne przestanie funkcjonować – stwierdził. Dodał też, że "naprawa państwa” po rządów obecnej koalicji "będzie wielkim i trudnym przedsięwzięciem”.

– Trzeba będzie chyba sięgnąć po specjalistów od prawa międzynarodowego, bo to oni zajmują się rozwiązywaniem tego typu problemów. A w świecie Tuska konstytucja praktycznie nie obowiązuje – przekonywał.

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