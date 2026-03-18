Pożar w Warszawie. Kłęby dymu widać z wielu kilometrów
Straż Pożarna, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Michał Meissner
Na warszawskiej Białołęce wybuchł ogromny pożar. Kłęby dymu widać nawet w centrum miasta. W akcję zaangażowano dziewięć zastępów Straży Pożarnej.

Na warszawskiej Białołęce doszło w środę do pożaru. Zapaliła się elewacja nowo powstającego bloku przy ulicy Laurowej 37. – Około godziny 13:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w okolicach ulicy Modlińskiej. Po przybyciu na miejsce strażacy potwierdzili pożar elewacji na terenie budowy. W tej chwili trwa ewakuacja jednej osoby przebywającej w dźwigu – relacjonował w rozmowie z serwisem tvnwarszawa.pl aspirant Łukasz Wujek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

– Na ten moment nie mamy informacji, aby w zdarzeniu były osoby poszkodowane. Ogniem zajętych jest około 40-50 metrów elewacji. Na miejscu pracują już cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej, a kolejnych pięć jest w drodze – powiedział.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: tvnwarszawa.pl
