Problemy popularnej platformy społecznościowej. Masowe zgłoszenia

Tuż po godz. 15:30 użytkownicy zaczęli zgłaszać problemy z działaniem platformy X. Wchodząc na stronę x.com, przez dłuższy czas nie dało się wyświetlić nowych wpisów. Według danych serwisu downdetector.pl, liczne zgłoszenia napływały ze Stanów Zjednoczonych, Europy oraz niektórych części Azji.

"Wykres pokazuje zgłoszenia o problemach przesłane w ciągu ostatnich 24 godzin w porównaniu ze zwykłą ilością zgłoszeń wg pory dnia. Niektóre problemy są z reguły zgłaszane w ciągu dnia. Downdetector raportuje zdarzenie, gdy liczba zgłoszeń o problemie jest znacząco większa niż zwykła ilość zgłoszeń dla danej pory dnia" – wyjaśnił portal.

Około godz. 16:15 liczba zgłoszeń zaczęła spadać. Dotychczas platforma X nie opublikowała oficjalnego komunikatu, w którym wskazałaby źródło problemów. W ostatnich miesiącach użytkownicy dawnego Twittera doświadczali podobnych awarii, które uniemożliwiały m.in. publikowanie postów oraz przeglądanie profili.

Zmiana Twittera na X

Przypomnijmy, że w kwietniu 2022 r. Elon Musk zakupił Twittera za około 44 mld dolarów. Wcześniej miliarder wziął pożyczki, dając pod zastaw akcje Tesli. Musk przygotowywał się do zakupu popularnej platformy społecznościowej przez wiele miesięcy. Najpierw skupował akcje Twittera. W końcu okazało się, że jest jego największym akcjonariuszem, posiadając 9,2 proc. udziałów. Następnie zakupił pozostałe akcje.

W lipcu 2023 r. Elon Musk dokonał zmiany logo oraz nazwy serwisu społecznościowego. Od tamtej pory niebieskiego ptaszka zastąpiła litera X i właśnie pod taką nazwą teraz funkcjonuje dawny Twitter.

