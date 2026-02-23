Kłopoty polskiej spółki. Podjęto kluczowy ruch

Dokumentacja ta, udostępniona wierzycielom w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, stanowi niezbędny krok w stronę stabilizacji finansowej oraz pomyślnego przeprowadzenia transakcji z Orlenem.

Czego dotyczy plan restrukturyzacyjny?

"Złożenie planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych to standardowy etap realizowanego obecnie postępowania o zatwierdzenie układu. Proces ten ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa, gdyż pozwoli nam na stabilizację sytuacji finansowej, niezbędne oddłużenie i pełne przygotowanie spółki GA Polyolefins do transakcji z Orlenem. Należy podkreślić, że bez restrukturyzacji zobowiązań objętych układem niemożliwe jest przeprowadzenie transakcji z inwestorem" – powiedziała prezes zarządu GA Polyolefins Małgorzata Królak, cytowana w komunikacie.

Złożony plan restrukturyzacyjny dotyczy tzw. układu częściowego, obejmującego wierzytelności o zasadniczym wpływie na funkcjonowanie spółki. Na dzień układowy (28 listopada 2025 r.) łączna suma bezspornych wierzytelności objętych układem wynosiła ok. 6,1 mld zł.

Przedstawione propozycje układowe dotyczą zobowiązań o łącznej wysokości ponad 6 mld zł i obejmują podmioty, z których każdy posiada wierzytelności przekraczające 5 mln zł.

Zgodnie z przedłożonymi propozycjami układowymi:

– W przypadku prawomocnego zatwierdzenia układu wartość wierzytelności zostanie zaspokojona w ok. 17 proc. (wskaźnik ten nie uwzględnia wierzytelności Orlenu z tytułu pożyczki na zakup propanu, która zostanie skonwertowana na nowe akcje).

– Zaspokojenie wierzycieli nastąpi z uwzględnieniem podziału na osiem odrębnych grup interesów, wyodrębnionych m.in. na podstawie rodzaju wierzytelności oraz ich zabezpieczenia, wymieniono.

Podstawowym źródłem środków na wykonanie układu ma być finansowanie od Orlenu w łącznej kwocie 1,022 mld zł. Środki te są powiązane z ofertą nabycia przez Orlen 100 proc. kapitału zakładowego GA Polyolefins. Jednym z kluczowych warunków transakcji jest skuteczna restrukturyzacja zobowiązań spółki przed jej ewentualnym przejęciem, wskazano.

Dodatkowym elementem zaspokojenia roszczeń przysługujących wyłącznie Orlenowi (z tytułu pożyczki na propan) ma być konwersja wierzytelności na akcje serii H GA Polyolefins w ramach podwyższenia kapitału o kwotę 101,6 mln zł (z wyłączeniem prawa poboru).

Wiadomo, co z wierzytelnościami

Restrukturyzacja obejmuje również zobowiązania wobec spółek z grupy kapitałowej Grupa Azoty o łącznej wartości 1,976 mld zł. Z tej kwoty na samą jednostkę dominującą, Grupę Azoty, przypada 789,5 mln zł. Zgodnie z zaproponowanymi warunkami układu, wierzytelności te mają zostać zaspokojone na poziomie około 4 proc. w przypadku spółek z grupy, podczas gdy dla wierzytelności przysługujących bezpośrednio Grupie Azoty przewidziano zaspokojenie w wysokości 0,06 proc., podsumowano w materiale.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa powołana do realizacji projektu Polimery Police. Jej głównymi akcjonariuszami są Zakłady Chemiczne Police (34,4 proc.) oraz Grupa Azoty (30,5 proc.).

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

Czytaj też:

Trzęsienie ziemi w państwowej spółce. Prezes i wiceprezesi odwołaniCzytaj też:

Zarząd Grupy Azoty chce wypowiedzenia ZUZP. Pracownicy bez nagród i premii