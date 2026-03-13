Tęcza wraca. I co nam zrobicie?

Projekt odbudowy tęczy pod nazwą „Łuk LGBT+” wygrał konkurs w budżecie obywatelskim Warszawy w 2025 r. Jak czytamy na profilu projektu na stronie miasta stołecznego Warszawy: „Osoby LGBTQIA+ często spotykają się z dyskryminacją w różnych formach, co powoduje poczucie odrzucenia przez otoczenie, niepasowania, a także skłania je do ukrywania swojej tożsamości. Afirmacja tęczy, pokazywanie symboliki LGBT+ w centralnych miejscach publicznych w sposób jawny i odważny pokazuje, że bycie osobą LGBTQIA+ nie jest powodem do wstydu, ale właśnie czymś »normalnym«. Dlaczego ktoś miałby wstydzić się bycia gejem, jeśli na centralnym placu Warszawy stoi wielka tęcza w »kolorach gejów«?”.