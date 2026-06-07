Kim są nowo nawróceni katolicy w USA?

W książce "Communion: Finding My Way Back to Faith” ("Komunia: odnajdując drogę powrotną do wiary”) 41-letni polityk wspomina swój życiowy szlak duchowych poszukiwań, swoje odejście od religii w młodości, drogę wiodącą przez "świeckie pustkowie” oraz proces nawrócenia i przyjęcia katolicyzmu.

W tym kontekście amerykański instytut badania opinii publicznej Pew Research Center w Waszyngtonie opublikował niedawno raport przedstawiający fakty dotyczące amerykańskich konwertytów.

Wynika z niego, że 1,5 proc. wszystkich dorosłych Amerykanów to konwertyci na katolicyzm, czyli osoby, które deklarują przynależność do innego (lub żadnego) wyznania w dzieciństwie. W 2024 roku było to około 4 miliony osób. Podobne, lub nieco mniejsze grupy, istnieją wśród wyznań protestanckich, takich jak prezbiterianie, anglikanie i reformowani. Konwertyci stanowią 8 proc. spośród wszystkich katolików amerykańskich. Jednocześnie 92 proc. procent zostało przyjętych do Kościoła katolickiego tuż po urodzeniu.

USA: Kościół traci wiernych

Pomimo nawróceń, Kościół katolicki traci coraz więcej wiernych: na każdego nowego konwertytę przypada 8,4 osoby, które nie uważają się już za katolików. Spadek ten jest większy niż wśród protestantów, gdzie stosunek liczby nowych konwertytów do liczby osób odchodzących od wiary wynosi 1 do 1,8.

Dwie trzecie Amerykanów, którzy przeszli na katolicyzm, należało wcześniej do innego wyznania chrześcijańskiego – 59 proc. do protestantyzmu, pozostali do prawosławia lub mormonizmu. Jako powód konwersji prawie połowa podała małżeństwo.

Według badania, nowi katolicy częściej uczestniczą w Mszy św. i przystępują do komunii: 38 proc. konwertytów deklaruje uczestnictwo w co najmniej jednej Eucharystii tygodniowo, w porównaniu z 28 proc. osób, które są katolikami od dzieciństwa. W Eucharystii podczas każdego nabożeństwa uczestniczy 58 proc. konwertytów, wśród pozostałych odsetek ten spada do 34 proc. Różnica jest mniej wyraźna, jeśli chodzi o codzienne modlitwy i spowiedź.

Z badania wynika też, że konwertyci na katolicyzm wykazują znacznie silniejszą tendencję do popierania Partii Republikańskiej, do której należą również Vance i prezydent USA Donald Trump: podczas gdy 43 proc. "urodzonych” katolików sympatyzuje z demokratami, a 52 proc. z republikanami, to 60 proc. konwertytów identyfikuje się jako republikanie, a 35 proc. jako demokraci. Nieproporcjonalnie często są to osoby rasy białej (67 proc. w porównaniu z 53 proc. osób, które zawsze były katolikami) i urodzone w USA (79 proc. w porównaniu z 67 proc.).

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