Zła wiadomość dla Polaków. Wzrosły ceny

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2026 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,1 proc. (przy wzroście cen usług o 4,8 proc. i towarów o 1,0 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3 proc. (w tym usług o 0,7 proc. i towarów o 0,2 proc.)." – czytamy w komunikacie.

Co z polskim eksportem? Nowe dane GUS

Polski eksport spadł o 5,1 proc. r/r do 28,5 mld euro w styczniu br., zaś import spadł w tym okresie o 8,6 proc. r/r i wyniósł 27,9 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dodatnie saldo wyniosło 0,7 mld euro (wobec ujemnego przed rokiem, które wyniosło 0,4 mld euro), podano.

"Eksport wyrażony w dolarach USA w styczniu 2026 r. wyniósł 33,6 mld USD, a import 32,9 mld USD (wzrost w skali roku w eksporcie o 6,6 proc., a w imporcie o 2,8 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,8 mld USD (w analogicznym okresie 2025 r. było ujemne i wyniosło 0,4 mld USD)" – czytamy także w komunikacie.

Mniejszy udział Niemiec w eksporcie

Polski eksport do Niemiec spadł o 5,8 proc. r/r i wyniósł 7,7 mld euro w styczniu, zaś import w tym czasie spadł o 1,9 proc. r/r do 5,4 mld euro, podał również GUS.

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu ze styczniem 2025 r. o 0,2 pkt proc. i wyniósł 26,9 proc., a w imporcie wzrósł o 1,3 pkt proc. do 19,3 proc. Dodatnie saldo wyniosło 9,8 mld zł (2,8 mld USD, 2,3 mld euro), wobec 11,4 mld zł (2,8 mld USD, 2,7 mld euro) przed rokiem, podał Urząd.

"W styczniu br. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadki w eksporcie za wyjątkiem Ukrainy gdzie eksport wzrósł (o 4,8 proc.). W imporcie również dominowały spadki za wyjątkiem importu do Turcji, gdzie odnotowano wzrost (o 0,4 proc.)" – czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 67,5 proc. eksportu ogółem (wobec 66,9 proc. w analogicznym okresie roku poprzedniego), a importu ogółem – 62,8 proc. (wobec 60,5 proc.), podał także GUS.

