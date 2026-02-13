Rosną ceny podstawowych towarów. Niepokojące dane GUS

"Według wstępnych danych w styczniu 2026 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,2 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług wzrosły o 0,6 proc." – czytamy w komunikacie.

Poniżej zmiany proc. wskaźnika CPI w styczniu w ujęciu r/r (dane wstępne)

% r/r Ogółem 2,2 Żywność i napoje bezalkoholowe 2,4 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 7,0 Mieszkanie 2,9 w tym: energia elektryczna, gaz i inne paliwa 3,4 Transport -5,9 w tym: -7,1

Konsensus rynkowy wyniósł +1,9 proc. r/r i +0,5 proc. m/m.

Rośnie PKB Polski

W czwartek GUS podał, że Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 4 proc. r/r w IV kw. 2025 r. wobec wzrostu o 3,8 proc. r/r w poprzednim kwartale.

Sprawę komentuje premier Donald Tusk. Szef rządu twierdzi, że pozostałem państwa UE mogą "tylko pomarzyć" o takim wyniku. "CZTERY PROCENT WZROSTU! Polska gospodarka przyspiesza, zgodnie z naszą zapowiedzią. To rekord, o którym inne duże europejskie gospodarki mogą tylko pomarzyć" – napisał premier na portalu X.

Konsensus rynkowy przewidywał 3,9 proc. wzrostu PKB w IV kw. ub. r. "Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2025 r. zwiększył realnie się o 4 proc. rok do roku (wobec wzrostu o 3,5 proc. w analogicznym okresie 2024 r.)" – czytamy w komunikacie.

W IV kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,6 proc. Realny PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzednie-go) zwiększył się o 4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Dane mają charakter wstępny i mogą być aktualizowane, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych. Rewizja jest dokonywana podczas opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za IV kwartał 2025 r., który zostanie opublikowany 2 marca 2026 r., podał GUS.

