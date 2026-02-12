Nowe dane o gospodarce. Tusk: Inni mogą pomarzyć

Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 4 proc. r/r w IV kw. 2025 r. wobec wzrostu o 3,8 proc. r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku tych danych.

Sprawę komentuje premier Donald Tusk. Szef rządu twierdzi, że pozostałem państwa UE mogą "tylko pomarzyć" o takim wyniku.

"CZTERY PROCENT WZROSTU! Polska gospodarka przyspiesza, zgodnie z naszą zapowiedzią. To rekord, o którym inne duże europejskie gospodarki mogą tylko pomarzyć" – napisał premier na portalu X.

Rośnie PKB Polski

Konsensus rynkowy przewidywał 3,9% wzrostu PKB w IV kw. ub. r.

"Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2025 r. zwiększył realnie się o 4 proc. rok do roku (wobec wzrostu o 3,5 proc. w analogicznym okresie 2024 r.)" – czytamy w komunikacie.

W IV kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,6 proc. Realny PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzednie-go) zwiększył się o 4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Dane mają charakter wstępny i mogą być aktualizowane, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych. Rewizja jest dokonywana podczas opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za IV kwartał 2025 r., który zostanie opublikowany 2 marca 2026 r., podał GUS.

Upada więcej firm w Polsce. Niepokojące statystyki

Tymczasem liczba rejestracji firm wyniosła 83 673, natomiast upadłości – 102 w IV kw. 2025 r., wobec odpowiednio: 82 029 i 95 rok wcześniej – podał Główny Urząd Statystyczny.

"W IV kwartale 2025 r. odnotowano 83 673 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. r. oraz 102 upadłości, tj. o 7 więcej niż w IV kwartale 2024 r." – czytamy w komunikacie.

W IV kwartale 2025 r. 1/4 rejestracji odnotowano w usługach, gdzie obserwowano największy wzrost liczby rejestracji przedsiębiorstw (o 10,6 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r., podał także Urząd.

