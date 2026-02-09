Tyle zarabiają Polacy. Podano stawki

Wcześniej GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2025 r. wyniosło 8 771,70 zł.

Podana wysokość wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wskazano w komunikacie.

Tyle zarabiają Polacy w przedsiębiorstwach

Główny Urząd Statystyczny opublikował w styczniu dane z rynku pracy za grudzień 2025 roku. Jest w nich jednak jeden ważny haczyk.

Wynika z nich, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw lekko spadło, natomiast przeciętne wynagrodzenia wyraźnie wzrosły. W przedstawionych danych jest jednak jeden istotny haczyk. Grudniowa średnia obejmuje premie i nagrody wypłacane na koniec roku.

Według GUS przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 r. wyniosło 6,4 mln etatów. To oznacza spadek o 0,1 proc. w porównaniu z listopadem 2025 r. oraz spadek o 0,7 proc. rok do roku, czyli względem grudnia 2024 r. Zmiany nie są duże, ale pokazują, że rynek pracy w większych firmach nie rozwija się już tak dynamicznie jak wcześniej, a tempo zatrudniania wyhamowuje.

Wzrost nie wynika wyłącznie z podwyżek

Jednocześnie GUS podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w grudniu 2025 r. 9583,31 zł. To wzrost o 5,6 proc. w porównaniu z listopadem oraz o 8,6 proc. rok do roku. Na pierwszy rzut oka może to sugerować bardzo mocne przyspieszenie wzrostu płac, jednak grudniowy wynik jest specyficzny i nie wynika wyłącznie z podwyżek.

GUS wyjaśnia, że na wzrost poziomu wynagrodzeń wpłynęła większa skala dodatkowych wypłat, w tym nagród i premii uznaniowych, rocznych i kwartalnych, a także dodatków świątecznych, motywacyjnych czy jubileuszowych. W statystykach uwzględniane są również inne składniki wynagrodzeń, m.in. nadgodziny czy odprawy emerytalne.

