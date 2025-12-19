Tyle płacą małe firmy. Sytuacja coraz gorsza

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2024 r. w Polsce liczba mikroprzedsiębiorstw wyniosła 2 mln 367,6 tys. i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 66,3 tys. jednostek, tj. o 2,9 proc. proc. Oznacza to pierwszy wzrost po dwóch latach spadków.

Business Insider Polska wskazuje, że z tej liczby w 77,5 proc. mikrofirm (1,8 mln) pracuje tylko jedna osoba, czyli sam właściciel. "Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach w 2024 r. wyniosła 4 mln 487,1 tys. i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 59,3 tys. osób, tj. o 1,3 proc. Porównując to z liczbą pracujących w gospodarce narodowej, wychodzi, że aż 26 proc. Polaków zawodowo związanych jest z mikrofirmami" – czytamy.

Ze wspomnianej grupy 2 mln 596 tys. stanowią właściciele, a 1 mln 890 tys. – zatrudnieni. Niestety zarobki tych drugich pozostawiają wiele do życzenia.

Zarobki pracowników w mikrofirmach. Padła kwota

Jak wskazuje businessinsider.com.pl, płace w mikrofirmach są najniższe w gospodarce. Dla porównania, są "dużo niższe niż w większych przedsiębiorstwach oraz niższe niż w budżetówce". Serwis podkreśla, że ich pozycja w hierarchii w 2024 r. się nie zmieniła, a wręcz uległa relatywnemu pogorszeniu.

Zgodnie z danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w mikrofirmach wynosiło w ubiegłym roku 5264 zł miesięcznie brutto, co oznacza wzrost o 9,9 proc. rok do roku, czyli o 473 zł.

Business Insider Polska przypomina, że średnia krajowa rosła w tym okresie o 14,3 proc., natomiast płaca minimalna o 19,54 proc. rdr. Oznacza to, że wynagrodzenia w najmniejszych firmach coraz bardziej zbliżają się do płacy minimalnej (różnica wynosi już tylko 964 zł). Rośnie tym samym dystans do reszty gospodarki. "Oznacza to drugi rok z rzędu przybliżania się do minimum. Jeszcze w 2022 r. różnica wynosiła 1327 zł" – czytamy.

