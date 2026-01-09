W Polsce sprzedano rekordową ilość samochodów chińskiej marki

Marka MG Motor zakończyła 2025 r. z liczba rejestracji 15 230 egzemplarzy, co jest najlepszym wynikiem w historii jej obecności na polskim rynku. W samym grudniu zarejestrowano 2 122 nowych samochodów z portfolio MG Motor. W efekcie łączna liczba zarejestrowanych aut MG w Polsce od momentu debiutu firmy na rynku osiągnęła poziom prawie 22 tys. sztuk.

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), w grudniu 2025 r. MG uplasowało się w TOP 15 dostawców samochodów osobowych w Polsce, osiągając 3,13 proc. udziału w rynku.

Szczególnie mocną pozycję utrzymały kluczowe modele marki, w tym MG HS oraz MG ZS, które w grudniowych zestawieniach należały do najczęściej wybieranych samochodów przez klientów indywidualnych (MG HS z 1375 rejestracjami znalazł się w TOP 3 najpopularniejszych modeli wśród klientów indywidualnych, a w ujęciu ogólnym uplasował się na 5. pozycji).

Ponad 2 tys. nowych samochodów MG w Polsce w jednym miesiącu

– Grudzień 2025 r. był dla nas bezprecedensowy – nie tylko ze względu na rekordowy wolumen sprzedaży, ale przede wszystkim na skalę, jaką osiągnęliśmy w całym roku. Ponad 2 tys. nowych samochodów MG na drogach w jednym miesiącu pokazuje, że nasza oferta bardzo dobrze odpowiada na realne potrzeby rynku – powiedział kierownik ds. sprzedaży w SAIC Motor Poland Marcin Buczek.

Jak dodał, "to efekt intensywnej pracy zespołu sprzedaży, coraz silniejszej sieci dealerskiej oraz rosnącego zaufania klientów, którzy coraz częściej wybierają nas jako markę pierwszego wyboru".

Wyraźna dynamika była możliwa dzięki konsekwentnie realizowanej strategii obecności MG Motor Poland, obejmującej zarówno systematyczną rozbudowę sieci dealerskiej i serwisowej, jak i wzmocnienie rozpoznawalności oferty modelowej.

Ekspansja chińskich aut nad Wisłą

W ubiegłym roku marka kontynuowała intensywną ekspansję, zamykając 2025 r. z 55 punktami sprzedaży i 54 serwisami w całym kraju, w tym również z City Showroom'ami w Warszawie i Krakowie – podano w komunikacie.

SAIC Motor Poland to polska filia chińskiego koncernu samochodowego SAIC Motor (Shanghai Automobile Industry Corporation), będąca oficjalnym importerem marki MG.

