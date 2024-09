Testy "Do Rzeczy". MG3 Hybrid +

Na szczęście niska cena nie jest jedyną zaletą tego modelu. Hatchback z logo MG Motor – założonej w 1924 r. brytyjskiej marki, znanej przez dekady jako producent kultowych sportowych samochodów, a w roku 2006 kupionej przez chiński koncern SAIC Motor – nie jest co prawda hot hatchem, ale potrafi pozytywnie zaskoczyć zwinnością i dynamiką. Pod maską ukrytych jest bowiem aż 194 KM, a moment obrotowy wynosi 425 Nm. Sprint od zera do setki zajmuje 8 s, a prędkość maksymalna to 170 km/h.