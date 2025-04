Holandia. Centrum opieki przekształcone w ośrodek dla imigrantów

W holenderskim Nijmegen osoby starsze z demencją i ograniczeniami fizycznymi muszą ustąpić miejsca azylantom, ponieważ centrum opieki wkrótce przekształci się w ośrodek dla imigrantów, zwrócił uwagę publicysta i dziennikarz Adam Gwiazda. O sprawie piszą regionalne media.

Holandia. Każda gmina ma przyjmować "uchodźców"

Holenderscy podatnicy są zmuszani przez swój rząd do utrzymywania m.in. afrykańskich i bliskowschodnich imigrantów, którzy napływają do Europy. W tym celu władze przyjmują specjalne akty legislacyjne. Jedno z takich unormowań – tzw. ustawa dystrybucyjna została uchwalona w ubiegłym roku. Na jej mocy każda gmina została zobowiązana do przyjęcia tzw. uchodźców.

W roku 2025 Nijmegen musi zapewnić imigrantom łącznie 817 miejsc noclegowych. Miasto postanowiło wywiązać się z tego obowiązku. 300 imigrantów zostanie zakwaterowanych w dawnym ośrodku opieki mieszkaniowej Nijevelt.

Jak przekazał regionalny portal Omroep Gelderland są już dwie lokalizacje schronisk. Ośrodek dla nielegalnych cudzoziemców w Dommer van Poldersveldtweg, istniejący od 1994 r., oferuje 400 miejsc. Ponadto urząd skarbowy może pomieścić 120 cudzoziemców ubiegających się o azyl. To tymczasowe schronisko zostanie zamknięte w 2027 roku.

Nijmegen. Imigranci w ośrodku opieki

Teraz Centralna Agencja ds. Przyjmowania Ubiegających się o Azyl (COA) będzie zarządzać nowym ośrodkiem dla imigrantów. Dawny ośrodek opieki całodobowej Nijevelt jest dostosowywany do potrzeb 300 osób. Budynek zostanie odnowiony od wewnątrz, a prace te mają potrwać co najmniej sześć miesięcy. Jak przekazały władze przez całą dobę dostępny jest punkt kontaktowy, do którego można zgłaszać pytania i skargi. Według władz gminy nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu wobec ośrodka dla osób ubiegających się o azyl.

Otwarcie ośrodka planowane jest na koniec 2025 lub początek 2026 roku. Ośrodek dla imigrantów będzie wówczas użytkowany przez dziesięć lat. Budynek zostanie następnie przekształcony w kompleks apartamentowy.

Gmina i COA liczą na zrozumienie i wsparcie ze strony mieszkańców. W liście do mieszkańców COA pisze: "Mieszkańcy Nijmegen pokazali ostatnio, że schronienie jest potrzebne i że ludzie w potrzebie są mile widziani w naszym mieście. Liczymy również na Państwa zrozumienie i wsparcie".