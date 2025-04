W Polsce narastają rozmaite problemy wynikające z wpuszczania do kraju obcych cywilizacyjnie cudzoziemców. Jeden z nich dotyczy potencjalnego zmniejszenia się poziomu bezpieczeństwa, co ewidentnie pokazują rezultaty masowej migracji w Europie Zachodniej. Czy polskie ulice będą w przyszłości przypominać ulice miast państw zachodnioeuropejskich? W Warszawie doszło do kolejnego ataku.

Jamajczyk zaatakował nożem na przystanku tramwajowym w Warszawie

50-letni obywatel Jamajki został zatrzymany po tym, jak na przystanku tramwajowym przy Placu Bankowym w Warszawie rzucił się z nożem na 27-letniego mężczyznę. Poszkodowany został przewieziony do szpitala z ciężkimi obrażeniami.

Do napaści doszło pod koniec marca. Śródmiejscy policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy, który został zatrzymany i przewieziony do komendy przy ulicy Wilczej.

Imigrantowi grozi 20 lat więzienia

Jak przekazała policja, w tramwaju między mężczyznami doszło do kłótni, która przerodziła się w szarpaninę na przystanku. W jej trakcie jamajki imigrant wyciągnął nóż i ranił pokrzywdzonego w klatkę piersiową oraz rękę. Po ataku zbiegł z miejsca zdarzenia.

Podejrzany usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co realnie zagrażało życiu ofiary. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Jamajczykowi grozi do 20 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Burda Gruzinów w centrum Warszawy. Jeden nie żyjeCzytaj też:

Marki pod Warszawą. Czarnoskóry chłopiec rzucił się z nożem na rówieśnikaCzytaj też:

Kolumbijczycy urządzili burdę w centrum polskiego miasta. Radny: Ludzie są przerażeni