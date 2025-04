Abp Jędraszewski o sprawie z Oleśnicy. "Teraz odbywa się sąd nad Polską"

Arcybiskup powiedział do zebranych, że Chrystus, zawieszony między ziemią a niebem, osądził cały świat w imię Krzyża, który stał się najgłębszym, wzruszającym i przejmującym wyrazem miłości Boga do ludzi. – Pokonując szatana, sprawcę wszelkiego kłamstwa i grzechu, zawieszony na Krzyżu Jezus osądził również wszystkich świadomych i mniej świadomych współpracowników oraz współuczestników dzieła szatana. Odbywając sąd nad światem, Jezus odbył także sąd nad tymi, którzy Go sądzili. Sąd Najwyższej Prawdy – powiedział metropolita krakowski.

Abp Jędraszewski wyróżnił trzy grupy ludzi, reprezentujące trzy różniące się między sobą postawy wobec Zbawcy. Pierwszą z nich byli arcykapłani i Sanhedryn, którzy szczerze nienawidzili Jezusa, nie chcąc przyjąć do wiadomości, że jest On Synem Bożym. Kolejną grupę stanowił tłum. Jego emocjami kierowali arcykapłani, dawał się łatwo manipulować i domagał się skrajnych rozwiązań. W tym kontekście arcybiskup wskazał na napięcia, jakie zarysowały się między tłumem a Piłatem, gdy żadna racjonalna rozmowa nie była możliwa. Ostatnią postawę reprezentuje namiestnik rzymski Piłat, który słynął ze swego zdecydowanego, niekiedy okrutnego postępowania i dbałości o zachowanie czci dla cesarza. – Piłat był na tyle sprawnym i bystrym sędzią, iż bardzo szybko doszedł do przekonania, że Jezus jest niewinny i że "arcykapłani wydali Go przez zawiść" – zauważył arcybiskup i stwierdził, że namiestnik aż trzykrotnie zapewniał: "Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku".

Abp Jędraszewski: Teraz odbywa się sąd nad Polską

Metropolita krakowski mówił, że Piłat czuł rosnącą presję ze strony tłumu, który nieugięcie domagał się ukrzyżowania Jezusa. Namiestnik uciekał się do półśrodków, karząc Jezusa ubiczowaniem, które było aktem jawnej niesprawiedliwości wobec Chrystusa. – Skazanie Jezusa na biczowanie było przecież stwierdzeniem, że Jezus jest jednak winny. W tym przypadku powinno więc zadziałać oczywiste w tym przypadku albo-albo. Albo Jezus jest niewinny – a zatem należało Go uwolnić, albo jest winny – a wtedy zasługiwał On na proporcjonalną wobec winy karę. Piłat uciekł się jednak do swoistej gry z tłumem, szukając jakiegoś kompromisu, oczywiście, kosztem samego Jezusa – podkreślił abp Marek Jędraszewski i dodał, że żołnierze skorzystali przy tym z okazji, by zrobić z Chrystusa widowisko, szydząc z Niego. Wobec szantażu, że nie jest przyjacielem Cezara, Piłat ustąpił, umywając symbolicznie ręce i wydając wyrok śmierci.

– Dlaczego tak właśnie postąpił? – pytał arcybiskup i odpowiedział, że dla namiestnika obiektywna prawda nie odgrywała kluczowej roli. – Kierując do Jezusa retoryczne pytanie: "Cóż to jest prawda?", wyraził dość modne w pewnych ówczesnych kręgach stanowisko sceptyków. Skazując Jezusa na śmierć, mimo że jednocześnie kilkakrotnie stwierdzał, iż "nie znajduje w Nim żadnej winy", opowiedział się za tzw. utylitarystyczną koncepcją prawdy, według której prawdą jest to, co dla danego człowieka jest użyteczne i dające mu wymierne korzyści – podkreślił abp Marek Jędraszewski, dodając, że w tym ujęciu obiektywne dobro – w tym dobro człowieka – nie liczy się wcale.

– "Teraz odbywa się sąd nad tym światem" – stwierdził za św. Janem metropolita krakowski i zauważył, że ten sąd w świetle Chrystusowego Krzyża będzie odbywał się aż do końca świata. – Zwłaszcza w każdy kolejny Wielki Piątek – kiedy w naszych przeżyciach oczywistość niewinności Jezusa najbardziej jaskrawo zderza się z nikczemnością ludzi. Kiedy też krzywda wyrządzana zupełnie niewinnym ludziom, z którymi Chrystus się przede wszystkim utożsamia, staje się jeszcze bardziej porażająca – mówił. – Teraz odbywa się sąd nad Polską. Głównym prześladowanym i najbardziej zagrożonym jest bowiem dzisiaj małe, niewinne i bezbronne dziecko, które zabija się śmiertelnym uderzeniem w jego serce. Zabija się je dosłownie i w przenośni – wskazał.

Metropolita krakowski powiedział, że ten proceder jest związany z "szeroko rozumianym przemysłem aborcyjnym, który poprzez media i niektóre partie polityczne dąży do pokonywania coraz to nowych barier, aby ostatecznie doszło do legalizacji zabijania dzieci na życzenie". Przypomniał historię Felka, który został zabity w łonie matki w dziewiątym miesiącu ciąży. – Wobec tak wprost krzyczącego o pomstę do nieba złamania obowiązującego w Polsce prawa, władze państwowe odpowiedzialne za sprawiedliwość w naszej Ojczyźnie milczą – przyznał abp Marek Jędraszewski i przytoczył słowa wiceminister zdrowia, która "przyjęła postawę Piłata".

– Polskie dziecko usiłuje się zabijać również w przenośni, uderzając w jego niewinne serce i umysł. Wprowadza się bowiem takie programy edukacyjne, które z jednej strony chcą je niejako odciąć od Pana Boga, poprzez redukcję lekcji religii w szkole, a równocześnie jego serce deprawować poprzez przekazywanie niestosownych dla niego treści – i to jeszcze pod płaszczykiem nauki o zdrowiu człowieka – zauważył arcybiskup i podkreślił, że w tym samym czasie rozważa się poselski projekt jednej z partii, by wprowadzić ustawowy zakaz spowiadania dzieci.

– "Teraz odbywa się sąd nad tym światem". Tak. Bez większego trudu odnajdujemy dzisiaj – w Polsce i w całym tzw. zachodnim świecie – trzy różniące się wobec siebie postawy zajmowane wobec Chrystusa, które w swych konsekwencjach prowadzą do ogromu ludzkich nieszczęść. W jakiejś mierze powtarza się zatem historia sprzed prawie dwóch tysięcy lat – stwierdził. W dalszej części wskazał na te trzy grupy: współczesnych arcykapłanów, którzy stanowią "pewne siły dysponujące wielkimi pieniędzmi, pewne najsilniejsze państwa zachodnie, pewne polityczne partie, pewne organizacje, fundacje i stowarzyszenia, które rozgrywają tragiczny problem aborcji dla swoich niezwykle niskich celów". Powiedział, że życie nienarodzonych dzieci jest dla nich towarem na sprzedaż, a dla wielu partii politycznych – sposobem na zdobycie głosów wyborców. – W nowej postaci powraca zatem rozumowanie Kajfasza, że dla jakiegoś ogólniejszego tzw. dobra lepiej jest, aby jakieś dziecko poniosło śmierć. Równocześnie prawo ograniczające aborcję przedstawiane jest przez nich – jak to czyni m.in. jeden z obecnych pretendentów na urząd prezydenta RP – jako przejaw tzw. ciemnego średniowiecza – mówił.

Abp Jędraszewski wskazał też na kolejną grupę, którą są media tzw. głównego nurtu, a także pseudoapostołowie politycznej poprawności, uczelnie i kultura liberalna. Orzeka ona "o właściwej czystości głoszonych przez kogoś idei, a z drugiej strony bezwzględnie domaga się wyeliminowania z życia publicznego każdego, kto by głosił istnienie obiektywnej prawdy, zwłaszcza tej, która swe korzenie znajduje w Chrystusowej Ewangelii".

Arcybiskup przyznał, że nie brakuje także współczesnych Piłatów, którzy uciekają od głosu własnego sumienia i próbują go zagłuszyć, na przekór słowom św. Jana Pawła II, że "nie można liczyć na zbudowanie »wspólnego domu« dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga". – Nie brakuje konformistów i tchórzy, którzy za Piłatem powtarzają: "Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz" (Mt 27, 24b). Nie brakuje ludzi uciekających od problemów, które w sposób bolesny dotykają dzisiaj niewinne dzieci. Ludzi na wzór namiestnika rzymskiego umywających ręce i mówiących sobie i innym: "w gruncie rzeczy to mnie nie obchodzi – to przecież nie moje dziecko" – powiedział metropolita krakowski. – Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz odbywa się sąd nad Polską. Teraz odbywa się sąd nad nami. Kryterium tego sądu jest Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa – znak największej i najbardziej wzruszającej miłości do każdej i każdego z nas. Największe, najwspanialsze kryterium czy jesteśmy z Chrystusem, czy przeciwko Niemu. Czy jesteśmy z człowiekiem, czy przeciwko człowiekowi – podkreślił na zakończenie abp Marek Jędraszewski.

