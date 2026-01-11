"Polityczny wiec". Ks. Boniecki uderza w prezydenta

Do przemówienia prezydenta Karola Nawrockiego wygłoszonego podczas pielgrzymki kibiców na Jasną Górę ks. Adam Boniecki odniósł się w rozmowie z "Faktem".

Ks. Adam Boniecki krytycznie o przemówieniu prezydenta na Jasnej Górze

W ocenie duchownego, Jasna Góra jest "częściowo upolityczniona". – Z pełnym przekonaniem organizuje się tam wydarzenia o charakterze politycznym – wskazał.

Ks. Boniecki podkreślił, że polityka nie powinna przenikać się z Kościołem. To, w jego ocenie, jest złe rozwiązanie. – Wielokrotnie przekonaliśmy się, że takie połączenie nie służy Kościołowi i jego prawdziwej misji. Kościół ma za zadanie łączyć, a nie dzielić, i powinien stać ponad polityką – podkreślił i dodał: "Jasna Góra nie powinna być miejscem na wiece polityczne, jaki dzisiaj zobaczyliśmy z prezydentem Nawrockim".

Prezydent na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kibiców

Przypomnijmy, że chodzi o przemówienie wygłoszone przez Karola Nawrockiego na zakończenie 18. patriotycznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kibiców. Prezydent podkreślał na Wałach jasnogórskich, że obecność na pielgrzymce, to wyraz miłości do Polski i wysławianie Pana Boga.

– Nikt nie powstrzyma polskich serc, które u stóp Jasnej Góry pokazują siłę swoich wartości. Jesteśmy, tutaj aby pokazać, że w obliczu Pana Boga i wartości chrześcijańskich, które mówią o miłości, o miłosierdziu, o otwarciu na drugiego człowieka, my wszyscy potrafimy być razem i mówić jednym głosem. Jesteśmy też dzisiaj tutaj, bo tak bardzo kochamy Polskę – mówił.

Nawrocki zwrócił uwagę, że pod biało-czerwoną flagą jest miejsce dla wszystkich. Podkreślał wagę jedności i wspólnoty opartych na chrześcijańskich wartościach, przywołując hasło "Bóg, honor i ojczyzna". Dziękował również kibicom za odwagę, wytrwałość.

– W zeszłym roku przyjęliście mnie jako kandydata na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej, także dzięki waszej odwadze i temu, że stadionów nie dotknęła propaganda i chwilowe ideologiczne mody. Także dlatego zostałem prezydentem i za to wam dziękuję. Udało nam się obronić to hasło, które przywołujemy „Bóg, honor i ojczyzna”. Chcemy, aby Polska była normalna. Aby Polska była silna. Aby Polska była bezpieczna. Aby bezpieczne były nasze granice. Aby była państwem dobrobytu, bez nielegalnych imigrantów. To udało nam się wspólnie wygrać 1 czerwca także dzięki waszej odwadze – mówiła głowa państwa.

Prezydent zaapelował o jedność oraz skrytykował polityków i dziennikarzy, którzy jego zdaniem skupiają się na niszczeniu drugiego człowieka. Zachęcał też wszystkich do wzajemnej miłości odwołał się do Ewangelii św. Łukasza i św. Mateusza oraz Kazania na Górze: „Miłujcie tych, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was i prześladują, ale módlcie się także za tych, którzy chcą was zniszczyć i którzy wam szkodzą. Musimy mieć w sobie tyle miłości, miłosierdzia i wartości chrześcijańskich, co wy pokazujecie dzisiaj, aby modlić się także za tych, którzy nas przeklinają i za tych, którzy chcą nas zniszczyć”.

– Niech Bóg błogosławi Polsce! Niech żyje Polska – tymi słowami zakończył przemówienie prezydent Karol Nawrocki. Na zakończenie pielgrzymki została odśpiewana pieśń Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy.

Pierwsza pielgrzymka kibiców na Jasną Górę odbyła się w 2009 r.

