Prezydent Nawrocki zwrócił się do kibiców: Stadionów nie dotknęła propaganda
Udostępnij10 Skomentuj
Opinie

Prezydent Nawrocki zwrócił się do kibiców: Stadionów nie dotknęła propaganda

Dodano: 
Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki Źródło: KPRP/Marek Borawski
–Jesteśmy tu, bo kochamy Polskę. To już XVIII patriotyczna pielgrzymka kibiców. Pod biało-czerwoną jest miejsce dla każdego. Żyjemy dziś w czasach, w których musimy być razem – mówił prezydent Karol Nawrocki na Jasnej Górze podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kibiców.

18. patriotyczna Ogólnopolską Pielgrzymkę Kibiców zakończyło na Wałach jasnogórskich przemówienie Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Prezydent podkreślał, że obecność na pielgrzymce, to wyraz miłości do Polski i wysławianie Pana Boga.

– Nikt nie powstrzyma polskich serc, które u stóp Jasnej Góry pokazują siłę swoich wartości. Jesteśmy, tutaj aby pokazać, że w obliczu Pana Boga i wartości chrześcijańskich, które mówią o miłości, o miłosierdziu, o otwarciu na drugiego człowieka, my wszyscy potrafimy być razem i mówić jednym głosem. Jesteśmy też dzisiaj tutaj, bo tak bardzo kochamy Polskę – mówił.

Prezydent Nawrocki: Stadionów nie dotknęła propaganda

Prezydent zwrócił uwagę, że pod biało-czerwoną flagą jest miejsce dla wszystkich. Podkreślał wagę jedności i wspólnoty opartych na chrześcijańskich wartościach, przywołując hasło "Bóg, honor i ojczyzna". Dziękował również kibicom za odwagę, wytrwałość.

– W zeszłym roku przyjęliście mnie jako kandydata na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej, także dzięki waszej odwadze i temu, że stadionów nie dotknęła propaganda i chwilowe ideologiczne mody. Także dlatego zostałem prezydentem i za to wam dziękuję. Udało nam się obronić to hasło, które przywołujemy „Bóg, honor i ojczyzna”. Chcemy, aby Polska była normalna. Aby Polska była silna. Aby Polska była bezpieczna. Aby bezpieczne były nasze granice. Aby była państwem dobrobytu, bez nielegalnych imigrantów. To udało nam się wspólnie wygrać 1 czerwca także dzięki waszej odwadze – mówił Nawrocki.

Prezydent zaapelował o jedność oraz skrytykował polityków i dziennikarzy, którzy jego zdaniem skupiają się na niszczeniu drugiego człowieka. Zachęcał też wszystkich do wzajemnej miłości odwołał się do Ewangelii św. Łukasza i św. Mateusza oraz Kazania na Górze: „Miłujcie tych, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was i prześladują, ale módlcie się także za tych, którzy chcą was zniszczyć i którzy wam szkodzą. Musimy mieć w sobie tyle miłości, miłosierdzia i wartości chrześcijańskich, co wy pokazujecie dzisiaj, aby modlić się także za tych, którzy nas przeklinają i za tych, którzy chcą nas zniszczyć”.

– Niech Bóg błogosławi Polsce! Niech żyje Polska – tymi słowami zakończył przemówienie prezydent Karol Nawrocki. Na zakończenie pielgrzymki została odśpiewana pieśń Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy.

Pierwsza pielgrzymka kibiców na Jasną Górę odbyła się w 2009 r.

Czytaj też:
"To mu nie służy". Minister radzi NawrockiemuCzytaj też:
"To nie jest złośliwe". Głos z Pałacu ws. decyzji Nawrockiego

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: KAI
Czytaj także