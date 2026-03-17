"Nazywali nas ruskimi agentami". Mentzen: Prezydent i premier mówią to, co my

W czwartek odbędzie się unijny szczyt w sprawie ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka. Mechanizm został wprowadzony przez Unię Europejską, a jego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (głównie CO2) poprzez nadanie im ceny. Od 2028 roku ma wejść w życie ETS2, który prawami do emisji obejmie m.in. transport czy budownictwo.

System ETS. Nawrocki skierował pismo do Tuska

We wtorek, przed unijnym szczytem, swoje stanowisko w sprawie ETS skierował do premiera Donalda Tuska prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent oświadczył w piśmie, że oczekuje od rządu przyjęcia stanowiska, które w pełnym zakresie zabezpieczy Polaków przed dalszymi konsekwencjami polityki klimatycznej. Karol Nawrocki ocenił, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby odejście od systemu ETS.

Tusk zabrał głos ws. ETS

Premier Donald Tusk oświadczył we wtorek przed posiedzeniem Rady Ministrów, że „Polska będzie domagała się specyficznie polskich rozwiązań w sprawie ETS, który negatywnie wpływa na ceny energii”. Poinformował ponadto, że polski rząd podjął wiele działań, by „rozbroić ETS1” i wpłynąć na dyskusję wokół ETS2.

Mentzen: Teraz prezydent z premierem mówią dokładnie to samo, co my

Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei, jeden z liderów Konfederacji, na nagraniu opublikowanym na platformie X przypomniał, że „od lat mówiliśmy, że system ETS trzeba odrzucić albo poważnie zmodyfikować, tak żeby ceny energii wreszcie były niższe”.

twitter

– Nas nazywali „ruskimi agentami”, „radykałami”, „denialistami klimatycznymi”, „oszołomami”. I teraz co? Teraz prezydent z premierem mówią dokładnie to samo, co my. Jeszcze dziesięć lat i może się nauczą, że podatki powinny być niskie i proste – podkreślił Sławomir Mentzen.

