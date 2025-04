Wielki Piątek dniem wolnym od pracy? Polacy zabrali głos

W sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" Polaków zapytano, czy Wielki Piątek powinien być dniem wolnym od pracy. 49 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco. 35 proc. badanych nie zgadza się z tym pomysłem. Natomiast 16 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zrealizowano w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2025 r. na próbie 1007 pełnoletnich Polaków.

Wielki Piątek

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku liturgicznym, kiedy nie jest sprawowana Msza Święta. W centrum wielkopiątkowych obchodów znajduje się Liturgia Męki Pańskiej, odprawiana zazwyczaj w godzinach wieczornych. Liturgia składa się z trzech głównych części: Liturgii Słowa z czytaniem Ewangelii o męce Chrystusa, adoracji krzyża – to centralny moment liturgii, a także Komunii Świętej.

Po zakończeniu liturgii Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do symbolicznego Grobu Pańskiego, gdzie rozpoczyna się adoracja. Wielki Piątek to dzień postu ścisłego. Należy zrezygnować z potraw mięsnych i ograniczyć się do spożycia trzech posiłków, w tym tylko jednego posiłku do syta.

Dni wolne od pracy

W Polsce mamy obecnie 14 ustawowo dni wolnych od pracy. Są to: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 1 maja – Święto Pracy, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Święto Niepodległości oraz Wigilia, pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Pod koniec listopada 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o dniach wolnych od pracy, zgodnie z którą od 2025 r. Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych. Nowela przewiduje, że od 2025 r. trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe.

