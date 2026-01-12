Były prezes klubu piłkarskiego zastrzelony na pogrzebie swojej matki
Udostępnij
Świat

Były prezes klubu piłkarskiego zastrzelony na pogrzebie swojej matki

Dodano: 
Alain Orsoni (1954-2026)
Alain Orsoni (1954-2026) Źródło: Wikimedia Commons
Alain Orsoni został zastrzelony na pogrzebie swojej matki na Korsyce. Ten były prezes klubu piłkarskiego AC Ajaccio był również prominentną postacią korsykańskiego ruchu nacjonalistycznego.

Alain Orsoni został zastrzelony w poniedziałek (12 stycznia) podczas pogrzebu swojej matki w Vero, wiosce położonej 30 km na wschód od Ajaccio, stolicy Korsyki – poinformowała agencja AFP.

Stacja France 3 podała, że mężczyzna został trafiony pojedynczą kulą w klatkę piersiową. Prokurator Nicolas Septe powiedział agencji Reutera, że strzał padł z dużej odległości.

Alain Orsoni nie żyje. Trzeci zamach?

Orsoni był ważną postacią korsykańskiego ruchu nacjonalistycznego. Jako były przywódca Korsykańskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego (FLNC) stał się celem wcześniejszych zamachów, zwłaszcza w 1983 i 2008 roku.

Front Wyzwolenia Narodowego to zbrojna organizacja separatystyczna powstała w latach 80. XX wieku w celu uzyskania niepodległości Koryski. Władze Francji powiązały FLNC z serią ataków na wyspę przeprowadzonych w latach 90., do których grupa sama się przyznała.

Łączył politykę i sport na Korsyce

W latach 2008-2015 Orsoni był prezesem AC Ajaccio – jednego z dwóch największych korsykańskich klubów piłkarskich, obok Sporting Club de Bastia. Powrócił na stanowisko prezesa ACA w 2022 roku, po czym rok później zrezygnował.

Orsoni został również oskarżony, skazany, a następnie ułaskawiony w związku z atakiem z użyciem karabinu maszynowego na irańską ambasadę w Paryżu w 1980 roku.

Czytaj też:
Napoleon. Jak Korsyka ukształtowała cesarza Francuzów

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: AFP / Reuters
Czytaj także