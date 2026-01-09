"Dlaczego się nie ratujesz?". Dobrosz-Oracz o rozmowie z Holecką

Po zmianie władzy, do mediów publicznych dołączyła dziennikarka "Gazety Wyborczej" – Justyna Dobrosz-Oracz. Pierwszy raz na antenie TVP Info pojawiła się na początku lutego 2024 roku. Od tego czasu w Telewizji Polskiej prowadzi m.in. rozmowy z politykami w programie "Gość poranka", emitowanym od poniedziałku do piątku o godz. 7.15 i 8.15, a także "Pytanie dnia", "Woroniczą 17" i program o wymownym tytule – "Bez trybu", który można oglądać w TVP Info w każdą środę po godz. 20. Ten ostatni format to autorski pomysł byłej pracownicy "Wyborczej".

W najnowszym odcinku programu "Niebezpieczne związki" Justyna Dobrosz-Oracz wspominała objęcie funkcji prezesa TVP przez Jacka Kurskiego w 2016 roku. Wtedy odeszła ze stacji.

Jak wspomina rok 2016? – Ja słyszałam, że "wieje wiatr zmian". To jak mantrę powtarzał dyrektor, który mnie wtedy zwolnił – i nic więcej. Pytałam: "Dobrze, ale jakie są konkretne zarzuty?" – wspominała dziennikarka. Przekonywała, że przykładała wielką wagę do zachowania równowagi w prezentowaniu wypowiedzi polityków, tak aby żadna ze stron nie mogła zarzucić redakcji stronniczości.

– My z Kamilem [Dziubką— przyp. red.] byliśmy wręcz, powiedziałabym, ortodoksyjni w podejściu do równowagi na antenie. To były czasy, które teraz mogą się państwu wydawać wręcz absurdalne. Z aptekarską sumiennością mierzyliśmy nawet czas trwania wypowiedzi polityków. Jeśli PO miała 20 sek., to PiS również miał 20 sek. To było nam wpajane praktycznie od samego początku naszej kariery – dodała.

Holecka namawiała Dobrosz-Oracz do ratowania się?

Justyna Dobrosz-Oracz ujawniła także kulisy rozmowy z Danutą Holecką. – Gdy usłyszałam, że zostanę wyrzucona, podeszła do mnie Danuta Holecka i zapytała: "Dlaczego nie ratujesz się i nie dzwonisz do Jacka Kurskiego?" – relacjonowała.

– Zapytałam: "Dlaczego mam dzwonić? Co takiego zrobiłam? Rzetelnie wykonywałam swoje obowiązki. Dlaczego miałabym składać hołd lenny przed politykiem? – zaznaczyła.

