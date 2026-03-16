Chciał spalić kościół. Parafia prosi o pomoc w ujęciu sprawcy

W niedzielę (15 marca) doszło do pożaru w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Trzebini (powiat chrzanowski, województwo małopolskie). Sprawca usiłował dostać się do wnętrza świątyni, ale mu się to nie udało. Ogień strawił jedynie klęczniki znajdujące się w przedsionku kościoła. Podpalacz uciekł. Został zarejestrowany przez monitoring.

"W niedzielę ok. godz. 13:30 miała miejsce próba podpalenia drzwi głównych naszego kościoła. Sprawcy nie udało się dostać do wnętrza. Zostały spalone klęczniki w przedsionku kościoła. Jeżeli ktoś widział podejrzane osoby kręcące się koło kościoła proszone są o kontakt z komisariatem Policji w Trzebini" – przekazała za pomocą swojej strony internetowej parafia pw. św. Piotra i Pawła w Trzebini.

"Prawdopodobnym sprawcą zarejestrowanym przez nasz monitoring jest mężczyzna ok. 40-50 lat, ubrany w ciemną kurtkę, białą koszulę rozpiętą, bez krawata. Został zarejestrowany kiedy szybko oddalał się ulicą Kościelną w stronę ulicy Starowiejskiej" – poinformowano w komunikacie.

Narasta agresja wobec chrześcijan

W Europie narasta agresja wobec chrześcijan. Według Europejskiego Ośrodka Praw i Sprawiedliwości (ECLJ), w 2024 r. odnotowano 2211 aktów agresji, w tym 274 przypadki przemocy fizycznej. Wrogość wobec wyznawców Chrystusa przybiera różną formę, m.in.: wandalizm (50 proc. wszystkich przypadków), podpalenia (15 proc.), profanacje (13 proc.). Raport ujawnił też powszechne zaniżanie liczby zgłoszeń i brak reakcji instytucji publicznych.

Wśród państw, w których najczęściej dochodzi do agresji na chrześcijan pierwsze miejsce zajmuje Francja (770 przypadków). Za nią plasują się: Wielka Brytania (502), Niemcy (337), Hiszpania (91), Włochy (86) i Polska (78).

Autorzy raportu dzielą sprawców agresji na trzy odrębne grupy. Za najpoważniejsze akty agresji są odpowiedzialni radykalni muzułmanie, działający pod wpływem dżihadystycznej propagandy. Druga grupa to laicystyczne bojówki, które nie zadowalają się obroną neutralności, ale dążą do wyeliminowania wszelkich przejawów chrześcijaństwa. Trzecią grupę sprawców stanowią lewicowi ekstremiści, którzy walczą z chrześcijaństwem jako uosobieniem konserwatyzmu.

