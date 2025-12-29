Zdewastował szopkę i okradł kościół. "Rozległ się ogromny huk"

W kościele pw. św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu doszło do bulwersującego zdarzenia. W niedzielę 28 grudnia około godziny 15:30 złodziej zniszczył aniołka stojącego przy szopce bożonarodzeniowej. Sprawca wyrwał kasetę z bilonem wrzucanym tam przez wiernych na ofiarę.

Gdy doszło do kradzieży, kościół był pusty. Kapłani poinformowali wiernych o zdarzeniu podczas mszy świętych odprawianych o 16:30 i 19:00. "Około godziny 15:30 w opuszczonym kościele rozległ się ogromny huk. Została przewrócona środkowa figura króla przy szopce. Jednak celem złodzieja była figurka aniołka, do którego wierni wrzucają bilon na ofiarę. Sprawca wyrwał szufladę z cokoliku, na którym ustawiony jest anioł, i wraz z całą zawartością pieniędzy wybiegł z kościoła" – relacjonował portal "Gazety Krakowskiej". Mężczyzna uciekł z kościoła. Obecnie jest poszukiwany przez oświęcimską policję.

Narasta agresja wobec chrześcijan

W Europie narasta agresja wobec chrześcijan. Według Europejskiego Ośrodka Praw i Sprawiedliwości (ECLJ), w 2024 r. odnotowano 2211 aktów agresji, w tym 274 przypadki przemocy fizycznej.

Wrogość wobec wyznawców Chrystusa przybiera różną formę, m.in.: wandalizm (50 proc. wszystkich przypadków), podpalenia (15 proc.), profanacje (13 proc.). Raport ujawnił też powszechne zaniżanie liczby zgłoszeń i brak reakcji instytucji publicznych.

Wśród państw, w których najczęściej dochodzi do agresji na chrześcijan pierwsze miejsce zajmuje Francja (770 przypadków). Za nią plasują się: Wielka Brytania (502), Niemcy (337), Hiszpania (91), Włochy (86) i Polska (78).

Autorzy raportu dzielą sprawców agresji na trzy odrębne grupy. Za najpoważniejsze akty agresji są odpowiedzialni radykalni muzułmanie, działający pod wpływem dżihadystycznej propagandy. Druga grupa to laicystyczne bojówki, które nie zadowalają się obroną neutralności, ale dążą do wyeliminowania wszelkich przejawów chrześcijaństwa. Trzecią grupę sprawców stanowią lewicowi ekstremiści, którzy walczą z chrześcijaństwem jako uosobieniem konserwatyzmu.

