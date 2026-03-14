Rząd przegapił termin skargi ws. Mercosur? Krajewski wyjaśnia

Umowa UE–Mercosur była negocjowana przez ponad 25 lat i ma stworzyć jedną z największych stref wolnego handlu na świecie, obejmującą około 720 milionów mieszkańców. Krytycy porozumienia ostrzegają, że zwiększony import tańszej żywności z Ameryki Południowej może uderzyć w europejskie gospodarstwa.

Krajewski: Mamy czas na złożenie skargi

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że rząd Donalda Tuska przegapił termin złożenia skargi na zawarcie umowy. Tymczasem minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski wskazuje, że jest to nieprawdą.

– To jest fake news, fake news, który szerzy PiS i Konfederacja. Jedni drugim wtórują. Czas mamy do 26 maja, bo ten czas jest liczony od opublikowania tej umowy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To miało miejsce 27 lutego i od tego jest 60 dni na to, żeby taką skargę wnieść – stwierdził na antenie RMF FM.

Krajewski wyjaśniał, że decyzja o złożeniu skargi nie należy do resortu rolnictwa. Zapewnił, że skierował odpowiedni wniosek do ministrów, którzy odpowiadają za relacje handlowe. Jest on teraz przedmiotem analizy. Dodał także, że umowa z Mercosur to nie tylko branża rolnicza.

– Inne branże i inne gałęzie gospodarki mówią, że liczą potencjalne zyski. Dlatego potrzebne są klauzule ochronne i hamulec bezpieczeństwa, żeby chronić interes rolników i przetwórców – wskazał Krajewski.

KE omija przepisy?

Jak wynika z informacji portalu Politico, Komisja Europejska rozpoczęła formalne działania umożliwiające tymczasowe stosowanie porozumienia z państwami Mercosur – Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Kolegium komisarzy uzgodniło już procedury, które mają doprowadzić do uruchomienia umowy jeszcze przed jej pełną ratyfikacją.

Bruksela przygotowuje obecnie notę dyplomatyczną do Paragwaju, który pełni funkcję depozytariusza traktatu. Po wymianie dokumentów umowa może zostać wdrożona tymczasowo od pierwszego dnia drugiego miesiąca.

