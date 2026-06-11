Wielkie kłopoty Rosji. "Gospodarka na krawędzi"

Jak wynika z badania Instytutu Gospodarki Światowej (IfW) w Kilonii oraz Instytutu Ekonomii Transformacji w Sztokholmie, Kreml niemal całkowicie wyczerpał swoje rezerwy finansować, zaś cała gospodarka Rosji wchodzi obecnie w "fazę schyłkową".

"Wzrost gospodarczy Rosji wyhamował"

"W pierwszych latach wojny z Ukrainą rosyjska gospodarka okazała się bardziej odporna, niż wielu się spodziewało. Teraz jednak rezerwy są na wyczerpaniu" – tłumaczy prezes IfW Moritz Schularick, jeden z autorów najnowszego raportu.

Ekonomista wskazuje, że wzrost gospodarczy Rosji wyhamował, czemu towarzyszy wzrost zależności Moskwy od Chin. Jednocześnie ekspert zauważył, że wyższe ceny ropy związane z wojną na Bliskim Wschodzie będą miały najprawdopodobniej "jedynie krótkotrwały efekt dla rosyjskich finansów".

Badacze podkreślają, iż płynne aktywa rosyjskiego funduszu majątkowego (łatwo dostępne środki finansowe), uległy zmniejszeniu z 6,5 proc. PKB na początku wojny do 1,8 proc. w kwietniu 2026 br.

"Jednocześnie deficyt budżetu federalnego już w pierwszym kwartale przekroczył roczny limit wyznaczony przez rząd prezydenta Władimira Putina. W tym samym okresie dochody z ropy i gazu były o 45 proc. niższe niż rok wcześniej" – podaje Deutsche Welle.

Trudna sytuacja Rosji. Przyznał to nawet Putin

Już w lutym br. Władimir Putin, podczas swojego corocznego wystąpienia podsumowującego miniony rok, przyznał, że gospodarka boryka się z poważnymi problemami.

– Wzrost PKB w 2025 roku wyniesie 1 procent. To świadomy krok rządu, Banku Centralnego i całego kierownictwa kraju, związany z celem inflacyjnym. Należy zauważyć, że generalnie zadanie to jest realizowane: cel zakładał obniżenie inflacji do co najmniej 6 procent, ale do końca roku najprawdopodobniej spadnie ona poniżej 6 procent – w okolicach 5,7–5,8 procent. Jednak spowolnienie wzrostu gospodarczego jest krokiem świadomym, ceną, jaką płacimy za utrzymanie jakości gospodarki i wskaźników makroekonomicznych. Deficyt budżetu federalnego wynosi 2,6 procent – powiedział rosyjski przywódca.

Czytaj też:

Trzy państwa chcą rozpocząć rozmowy z RosjąCzytaj też:

Ukraina zaatakowała cele w Rosji. Olbrzymi dystans