"Rok 1984" – powieść, która od dekad ostrzega przed wszechobecną inwigilacją i zakłamywaniem rzeczywistości – w pierwszej połowie 2026 roku stała się jedną z najchętniej kupowanych książek w księgarniach w Federacji Rosyjskiej.

Portal dziennika "Wiedomosti", opierając się na danych Rosyjskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Książek (ABDR), poinformował, że legendarna dystopiaa George'a Orwella "Rok 1984" była drugą najczęściej kupowaną książką w sieci księgarni Chytaj-Gorod–Bukwojed. Jest to droga największa rosyjska księgarnia. Ma 646 sklepów oraz w 700 placówek ABDR.

Przedstawiciel wydawnictwa Eksmo-AST ocenia, że popularność powieści ponownie wzrosła w związku z rozwojem sieci neuronowych, technologii analizy dużych zbiorów danych i deepfake'ów. Cytowany przez "Wiedomosti" Walery Szabaszow, autor poświęconego literaturze kanału na Telegramie, wyraził z kolei opinię, że najbardziej znana książka Orwella zachowuje aktualność dzięki poruszanym w książce tematom zamkniętych społeczeństw oraz zderzenia systemów politycznych i gospodarczych.

Rok 1984 George’a Orwella

Wspomniana antyutopia George'a Orwella opowiada o świecie, w którym wszystko poddane jest permanentnej inwigilacji. Nad wszystkim panuje partia, a na jej czele stoi Wielki Brat. Władza określa nawet, jakie słowa są dozwolone, a jakie zakazane. Niepotrzebne wyrazy usuwa się z języka zastępując je formami uproszczonymi (nowomowa). W systemie Angsocu (od angielski socjalizm) nie wolno niewłaściwie myśleć (może to stanowić ściganą karnie myślozbrodnię), a każdy, kto ośmieli się zbuntować przeciwko narzuconemu porządkowi zostaje wyłapany, spacyfikowany, a w wielu przypadkach poddany "ewaporacji", czyli zabity i całkowicie wymazany z historii. Nad porządkiem czuwa Ministerstwo Prawdy oraz Policja Myśli. Ludzie, z wyłączeniem najwyższej kasty, pozbawieni są całkowicie możliwości decydowanie o sobie, a ich rola sprowadzona jest tylko do pracy i wypełnienia najbardziej podstawowych potrzeb. Ta niezwykle smutna, ale potrzebna książka każe się nieustannie zastanawiać nad kondycją także współczesnego świata.