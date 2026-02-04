Gospodarka Rosji w poważnych tarapatach. Przyznał to sam Putin

19 stycznia rosyjskie Ministerstwo Finansów opublikowało raport z wykonania budżetu federalnego na rok 2025. Zgodnie z dokumentem, deficyt budżetu federalnego Rosji wyniósł 2,6 proc. produktu krajowego brutto (PKB). Ponadto dochody Rosji ze sprzedaży ropy naftowej i gazu w 2025 roku spadły do 8,48 bln rubli (111,2 mld dolarów), czyli o około 24 proc. mniej niż w 2024 roku, kiedy Rosja zarobiła 11,13 bln rubli (146 mld dolarów).

"Forbes" wskazuje, że problemy gospodarki są na tyle duże, że mówi o nich publicznie nawet sam Władimir Putin. Podczas swojego corocznego wystąpienia podsumowującego miniony rok rosyjski prezydent przyznał, że kraj boryka się z pewnymi trudnościami ekonomicznymi.

– Wzrost PKB w 2025 roku wyniesie 1 procent. To świadomy krok rządu, Banku Centralnego i całego kierownictwa kraju, związany z celem inflacyjnym. Należy zauważyć, że generalnie zadanie to jest realizowane: cel zakładał obniżenie inflacji do co najmniej 6 procent, ale do końca roku najprawdopodobniej spadnie ona poniżej 6 procent – w okolicach 5,7–5,8 procent. Jednak spowolnienie wzrostu gospodarczego jest krokiem świadomym, ceną, jaką płacimy za utrzymanie jakości gospodarki i wskaźników makroekonomicznych. Deficyt budżetu federalnego wynosi 2,6 procent – powiedział.

Rosja ratuje budżet kosztem obywateli

Według Putina, receptą na spowolnienie gospodarcze będzie zwiększenie stawki VAT. Dodał, że byłby to "najbardziej właściwy, uczciwy i przejrzysty sposób stawienia czoła wyzwaniom”, przed którymi stoi rosyjska gospodarka. Zapowiedź rosyjskiego przywódcy została spełniona. 1 stycznia stawka podatku wzrosła z 20 do 22 procent.

Według raportu Banku Światowego rosyjska gospodarka wzrośnie zaledwie o 0,9 proc. w 2025 roku. Dla porównania: w latach 2023 i 2024 wzrost wyniósł 4 procent. Eksperci szacują, ż w 2026 roku rosyjska gospodarka urośnie zaledwie o 0,8 proc.

